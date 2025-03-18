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安卓用戶有福了！LINE可「同步登入手機、平板」　開放追加裝置

▲▼滑手機,看手機,LINE,免費貼圖,貼圖,傳訊息。（圖／記者曾筠淇攝）

▲日本LINE率先推出最新版本，支援同時登入手機與安卓平板2個設備。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者王佩翊／編譯

知名通訊軟體LINE稍早率先於日本推出15.3.0版本，而最新版本為Android用戶帶來了「追加裝置」的新功能，使用者可以同時在2台Android設備登入同一帳號。

由於LINE先前並未針對Android設計平板專用的版本，Android用戶若想在平板上使用 LINE，就必須將手機帳號轉移到平板，或使用蘋果iPad的專用版本。而新功能的「追加裝置」則讓用戶在保持主要裝置（如常用手機）登入的情況下，還能再登入另一台Android設備。

根據日本網友實際測試，該功能可支援2台Android手機同時登入，或是手機與平板的組合。

用戶只需將Android設備內的LINE更新至最新的15.3.0版本，就可以使用該功能。不過目前台灣Google Play商店的LINE版本仍停留在15.2.1，因此用戶需要透過下載Apk檔案的方式進行更新，而這也可能會帶來一些資安風險，因此最好還是等待LINE台灣官方正式推出新版本後再更新。

更新至最新版本後，LINE的登入畫面會出現「主要裝置」和「追加裝置」2個選項。「主要裝置」是指移動帳號功能，會將所有設備的 LINE 帳號登出，而「追加裝置」才是允許同步登入。包含電腦版本在內，最多可支援3款裝置。

不過，官方也提醒，「追加裝置」裝置模式下仍有部分限制，例如無法進行帳號轉移、年齡驗證、聊天記錄備份、購買貼圖或其他付費內容，以及變更主題等設定。

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