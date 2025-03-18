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死魚遍布！澳洲海邊炸出「黃綠色泡沫」　100多人下水衝浪出事了

▲▼死魚遍布！澳洲海邊炸出「黃綠色泡沫」　100多人下水衝浪出事了。（圖／翻攝臉書社團Victor Harbor Community Group）

▲羅蘭在臉書分享2座海灘出現的死魚及黃綠色泡沫。（圖／翻攝臉書社團Victor Harbor Community Group）

記者吳美依／綜合報導

澳洲南部發生異常現象，多座海灘出現神秘的「黃綠色泡沫」，伴隨大量海洋生物遺體被沖上岸，包括魚類、章魚、葉形海龍（Leafy seadragon）等。此外，當地100多名衝浪客下水之後，也紛紛通報不適症狀。

《衛報》報導，這起事件發生在南澳（SA）首府阿德萊德（Adelaide）以南約80公里的懷平加海灘（Waitpinga beach）與帕森斯海灘（Parsons beach）。

▲▼死魚遍布！澳洲海邊炸出「黃綠色泡沫」　100多人下水衝浪出事了。（圖／翻攝臉書社團Victor Harbor Community Group）

▲▼死魚遍布！澳洲海邊炸出「黃綠色泡沫」　100多人下水衝浪出事了。（圖／翻攝臉書社團Victor Harbor Community Group）

衝浪客羅蘭（Anthony Rowland）表示，海灘上覆蓋著一層「非常厚重且綿密的黃色泡沫」，裡頭還混有綠色黏稠的骯髒污垢，四處可見死亡的海洋生物，「明顯證據顯示，水裡有奇怪的東西。」

羅蘭周末下水之後，出現呼吸道症狀，就連嗓子也啞掉了，「有點像是你在清理廚房水槽之類的東西時，吸入了一種強效的清潔產品，我的喉嚨都哽住了。」他與夥伴初步估計，超過100人受到影響，也擔心這會蔓延到附近海域，因為過去24小時，附近其他港口與海灘也出現死魚。

▲▼死魚遍布！澳洲海邊炸出「黃綠色泡沫」　100多人下水衝浪出事了。（圖／翻攝臉書社團Victor Harbor Community Group）

▲▼死魚遍布！澳洲海邊炸出「黃綠色泡沫」　100多人下水衝浪出事了。（圖／翻攝臉書社團Victor Harbor Community Group）

▲▼死魚遍布！澳洲海邊炸出「黃綠色泡沫」　100多人下水衝浪出事了。（圖／翻攝臉書社團Victor Harbor Community Group）

南澳州環境保護局（EPA）證實2處海灘出現大量死魚，沙灘上出現污漬與泡沫，衝浪客也紛紛通報出現健康症狀，例如眼睛發癢、視線模糊、咳嗽與呼吸困難。

EPA正與其他機構合作，前往現場水體採樣，初步研判泡沫來自「高溫、靜水、海洋熱浪引起的藻華現象」，也就是水體中藻類數量迅速增長的現象，「目前的水溫比平常還要高了2.5°C」。

南澳州環境部也聲明，「紐蘭德海德保護公園（Newland Head Conservation Park）境內的懷平加海灘與帕森斯海灘，將暫時對公眾關閉，以應對該地區的魚類死亡事件」，當局正在調查中，盡可能迅速重新開放。

 
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