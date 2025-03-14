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胸部比頭大！29歲澳洲女患罕見「巨乳症」　想縮胸遭醫拒絕

▲▼ 巨乳症 。（圖／TikTok）

▲漢密爾頓罹患巨乳症，嚴重影響生活。（圖／TikTok）

記者王佩翊／編譯

澳洲一名女子罹患一種乳房異常增大的罕見疾病「巨乳症」，讓她備受折磨，不僅影響行動，甚至讓她「無法呼吸」。她因此求助醫師，希望可以動縮胸手術，但醫生卻拒絕，要求她先試著減肥。而現在的她已經成功減重超過13公斤，但胸部大小仍然沒有變化。

根據《每日郵報》報導，來自澳洲新南威爾斯州的29歲女子佩姬·漢密爾頓（Paige Hamilton）患有極為罕見的「巨乳症」（Gigantomastia），這是一種嚴重的乳房過度增生疾病，會造成乳房組織異常增長，並伴隨劇烈的背痛、頸痛和肩部疼痛等問題。

由於巨乳已經嚴重影響她的生活，使她難以呼吸，全身疼痛，因此只能找上醫師，希望能夠動縮胸手術。然而醫師卻表示，她可以先試著減重，因此暫時拒絕了她的要求。

為此，漢密爾頓努力減重，目前已成功減掉超過13公斤。她直言，「很多人說減肥就能讓乳房變小，但實際上並沒有。」在她減肥後，乳房大小卻幾乎沒有改變。

她無奈表示，過去一段時間，她的體重幾乎維持不變，但是乳房卻仍然持續變大，甚至讓她無法平躺，因為「感覺無法呼吸」。為了緩解疼痛，她只能靠孕婦枕頭支撐身體。

根據現有研究，巨乳症的成因尚未完全確定，但推測可能與荷爾蒙變化、藥物影響及自體免疫疾病等多種因素相關。這種疾病極為罕見，每2.8萬名女性中僅有一例，至今全球醫學文獻中只記錄了數百起案例。

漢密爾頓因為懷孕，導致情況進一步惡化，她的胸部尺寸變得更大。雖然她非常希望接受縮胸手術，但醫生仍建議她先減重。且醫生也強調，手術效果無法保證能一勞永逸，未來乳房還是可能會繼續長大。

 
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