垃圾車變碎骨機！清潔隊員找手機遭車斗「夾破肺」　判國賠190萬

▲北市潔隊員找手機遭垃圾車夾傷，造成肺部撕裂、骨折等重傷。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

北市環保局清潔隊員阿福（化名）執行垃圾清運時，因手機遺失請黃姓同事駕駛垃圾車折返協助尋找，未料清理車斗障礙物時遭夾重傷，導致肺部撕裂、肋骨骨折等傷勢，事後提國賠訴訟請求391萬餘元。士林地院審理後，判環保局應賠190萬7220元。

判決指出，2021年8月13日清晨，阿福與黃、謝2名隊員在士林區島頭公園清運垃圾，作業結束後發現手機遺失，懷疑掉入垃圾車內，於是請黃姓同事折返尋找。黃男回到現場後開啟垃圾車斗倒出垃圾，阿福進入車斗內清理卡住的樹枝，卻因黃男未確認安全，僅聽到「好」的回應就操作車斗下降，導致阿福當場被夾傷，送醫急救。

阿福傷勢嚴重，歷經多次手術，但仍留下氣管狹窄、瘜肉增生及創傷壓力症候群（PTSD），影響工作能力，醫師診斷勞動能力減損39%。阿福請求391萬餘元，包括看護費102萬元、勞動能力減損賠償209萬元、精神慰撫金80萬元。環保局則辯稱黃男並非公務員，且折返找手機不屬執行職務，不應負責。

法院認定，清潔隊員受環保局指揮調度，垃圾清運仍屬職務範圍，適用《國家賠償法》。但考量部分看護費可由家屬協助、勞動能力減損及精神慰撫金需酌減，加上阿福自行進入車斗內也有一定過失，依《民法》過失相抵原則，判環保局須賠190萬7220元。

此外，刑事部分，一審認黃男操作車斗未確認安全，違反職業安全規範，釀成嚴重職災，依過失傷害罪判處拘役20日，可易科罰金。