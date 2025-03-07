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台14線奪命！15歲男騎車摔水溝鋼筋插頭亡　二審判國賠84萬

▲▼ 南投死亡車禍 。（圖／民眾提供）

▲無照15歲男撞山壁「鋼筋插頭」亡，法院判國賠84萬6568元。（圖／民眾提供，下同）

記者劉人豪／台中報導

南投縣一名未成年15歲少年，騎車行駛於仁愛鄉台14線時，不明原因打滑而摔車，整個人摔進一旁的水溝，頭部遭水溝外露的鋼筋插入死亡，少年家屬聲請國賠。對此，南投地院認為，公路單位應負4成責任，因此判國賠家屬113萬650元。中工局認為扶養費計算有誤，上訴後台中高分院判賠84萬6568元。

判決書指出，少年2022年7月7日騎車載朋友，沿省道台14線埔里往霧社方向行駛，行經南投縣仁愛鄉台14線69.2公里處，因不明原因致系爭機車打滑，少年跌落道路水溝，頭部遭水溝內外露鋼筋插入。少年因頭部外傷、顱骨粉碎性骨折、腦組織脫疝而死亡。

少年家屬認為，道路水溝有6支約1至2米的鋼筋從水溝壁中延伸而出，這並不屬於排水設施必要的構造，且公路單位事發前3天曾巡查過該道路，明知有鋼筋外露卻未移除或設置警告標誌，明顯有管理、養護上的欠缺，此與少年的死亡有因果關係。

對此，交通部公路局中區養護工程分局表示，養護目的在於維護公路排水設施之輸水功能完整，避免地面水或地下水影響鋪面、邊坡及各項公路設施之安全與穩定，其設置目的與使用方法均非供用路人通行使用，況系爭鋼筋位於道路外側水溝內而非車道上，應不致影響車輛通行。

▲▼ 南投死亡車禍 。（圖／民眾提供）

另外，少年無照駕駛、超速，且過彎路段未依規定減速慢行，才在車速過快的情況下，直接撞擊山壁致其頭骨粉碎性骨折死亡，應非因頭部遭系爭鋼筋插入而死亡，其死亡結果與鋼筋並無關聯。

少年朋友證稱，他當時坐在機車後方，「覺得速度很快，預估時速70公里以上，但詳細不清楚，在過彎時，我就發現駕駛過彎後就失控直接衝進去水溝內」；報案人證稱，「當時我坐副駕，發現有雙載機車往我們左邊超車，超車後撞車，我們車速約40、50上下，他們超過我們，車速可能有60以上」。

法官認為，少年家屬求償扶養費158萬937元及精神慰撫金200萬元，合計358萬937元，然而少年確有過失，認為過失比例應以公路單位負擔40％、少年負擔60％為當，因此按此比例減輕後，被告應賠償113萬650元。

中工局上訴指出，事故是少年無照駕駛，未依速限行駛，且過彎路段未減速慢行所致，因車速過快撞擊山壁而亡，與公有公共設施之設置、管理無相當因果關係。又少年家屬請求扶養費應以每月1萬7579元為計算基礎，原判決計算扶養費有誤；且原判決精神慰撫金過高，應予酌減。

台中高分院認為，家屬得請求扶養費為81萬6419元，精神慰撫金130萬元為適，合計於211萬6419元，依照中工局負擔40％、少年負擔60％，按比例中工局應賠償84萬6568元。

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