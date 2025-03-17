川普擬祭旅行禁令「43國名單」曝！　這11國恐全面禁止入境美國

▲ 川普政府將再度推出旅行禁令。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國政府傳出將祭出新旅行禁令，鎖定多達43個國家，範圍較川普第一任期更廣。據政府內部流傳的草案，這些國家將被分為「紅色」、「橙色」及「黃色」3個級別，其中11國公民可能完全被禁止入境。

《紐約郵報》據知情官員透露，被列入「紅色」名單的11個國家為阿富汗、不丹、古巴、伊朗、利比亞、北韓、索馬利亞、蘇丹、敘利亞、委內瑞拉及葉門，這些國家的公民將被徹底禁止進入美國。

「橙色」則有白俄羅斯、厄利垂亞、海地、寮國、緬甸、巴基斯坦、俄羅斯、獅子山、南蘇丹及土庫曼，這10國公民雖可申請簽證，但會受到嚴格限制，例如僅允許商務人士入境，持移民或觀光簽證者則不允許入境。

川普政府也考慮將22國列入「黃色」名單，包括安哥拉、安地卡及巴布達、貝南、布吉納法索、柬埔寨、喀麥隆、維德角、查德、剛果共和國、剛果民主共和國、多米尼克、赤道幾內亞、岡比亞、賴比瑞亞、馬拉威、馬利、茅利塔尼亞、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖多美普林西比、萬那杜及辛巴威，要求這些國家在60天內改善邊境安全等問題，否則限制可能升級。

「紅色」與「橙色」國家有部分在川普第一任期便是制裁對象，但也納入許多過去未受限制的國家。這份提案仍處於內部審議階段，國務院及情報機構正評估各國安全問題及政策考量。

川普第一任期也曾推動類似禁令，前2個版本被法院攔下，最高法院最終於2018年放行修訂版，但拜登上任後便撤銷此政策。