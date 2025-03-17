AIT：世界都維護台海和平　結束烏俄戰爭意味印太加強嚇阻防戰爭

▲美國在台協會處長谷立言。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

美國在台協會（AIT）處長谷立言17日出席玉山論壇，會後他也透過社群媒體擷取重點，強調美國總統川普已表達對全球和平承諾，在歐洲意味儘速結束烏克蘭戰爭，在印太地區意味著加強嚇阻力，防止戰爭爆發，「世界上每一個國家都在維護台海和平方面擁有共同利益」。

美國在台協會17日下午在社群媒體連續貼文，先是有關日前的七大工業國組織G7外長會議，G7成員國強調維護台海和平與穩定的重要性。他們鼓勵以和平方式解決兩岸議題，並重申反對任何單方面透過武力或脅迫改變現狀的企圖。他們也支持台灣有意義參與適合的國際組織，「G7成員國強調，中國不應進行或縱容破壞我們社會安全與民主完整制度的行動」。

第二則貼文，則是谷立言出席玉山論壇的談話重點。谷立言表示，美國與印太地區盟友夥伴緊密合作，採取果斷行動來應對威脅、增強經濟韌性，並推展共同利益。

谷立言說，川普總統已明確表達對全球和平的承諾，在歐洲，這意味著儘速結束烏克蘭戰爭；在印太地區，這意味著加強嚇阻力，防止戰爭爆發。川普政府強調，維護台海和平穩定是美國長久利益，也是國際社會安全繁榮不可或缺的要素，「事實上，世界上每一個國家都在維護台海和平方面擁有共同利益」。

而在第三則貼文中，谷立言更強調，「我們也會持續協助台灣拓展其自我防衛能力與社會韌性。美國歡迎賴總統近期宣布，台灣將把其國防預算提升到GDP 3% 以上的目標。同樣重要的是，確保台灣能快速取得嚇阻侵略最迫切需要的不對稱戰力。有鑒於此，賴總統就打擊中國長期以來的間諜和影響力行動所提出之倡議，將能進一步提升我們與台灣合作的能力。」