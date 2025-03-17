2025國際自由車環台賽桃園市站開幕　40國187位選手參賽

▲2025國際自由車環台賽桃園市站，於中壢區青塘園出發。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2025國際自由車環台賽桃園市站開幕典禮，17日於中壢區青塘園舉行。市長張善政偕同副市長王明鉅出席活動，受到青溪里民、青埔國中學子的啦啦隊熱絡歡迎。張善政表示，環台賽桃園市站的競賽路線全程約123公里，賽道設計多元且具特色，期來自全球40個國家、22支隊伍、187位菁英選手，克服挑戰、創造佳績。

▲張善政市長致贈參賽選手桃園市吉祥物。（圖／記者楊淑媛攝）

張善政指出，桃園非常重視及支持本項賽事，今（114）年賽事第一次從中壢青塘園出發，避開桃園市區交通衝擊較大的路段，將提供選手與市民更友善的賽事品質。首段沿台61線濱海快速道路競賽，選手可欣賞竹圍漁港到永安漁港的桃園海岸風光，但同時也要面對強風的挑戰；第二段特別封閉快速道路，讓選手能全力衝刺，展現最高速度潛能；最後一段則從石門水庫攀爬至角板山，約10公里的爬坡路段，將考驗選手的體力與耐力。

▲青溪里長李詠芳(右一)率里民歡迎參賽選手到青埔。（圖／記者楊淑媛攝）

今年中華隊由何彥誼、李廷威、吳之皓、張誌盛、李冠賢等五位選手出戰，並由擁有豐富環台賽經驗的盧紹軒擔任中華隊教練，希望選手們將中華隊拚戰精神傳承下去，也祝福中華隊將冠軍留在臺灣。

亞洲自由車總會會長Dato Amarjit Singh Gill表示，鼓勵選手們在這5天的比賽中，除了享受高強度的競賽外，也欣賞體驗台灣的美麗風景。特別感謝所有參與者的專注投入，以及背後的志工和團隊的辛勤付出，正是這些人的努力，讓2025國際自由車環台公路大賽得以成功舉辦並更加精緻化。中華民國自由車協會秘書長李開志感謝桃園市政府全力支持賽事，各局處提供相關協助，警察局更規劃嚴密交通控管，確保選手安全。

桃園市站車隊自中壢青塘園出發後，途經溪海蓮花園、竹圍漁港、許厝港溼地、觀音草漯沙丘、白沙岬燈塔、永安漁港、石門水庫等特色景緻，全長約123.31公里，賽道兼具公路競速及登山爬坡，為環台賽最經典且關鍵之競賽路線。

桃園市站於競賽起終點及沿線路段，分別由周邊8個區公所里民及10所學校學生籌組加油團，以各種創意方式為選手加油打氣，展現桃園濃厚的人情味，此外，市府也特別舉辦攝影比賽，邀請全國攝影愛好者用鏡頭捕捉賽事的精彩瞬間，紀錄選手在競技比賽時的力與美，或捕捉車隊行經桃園城市時，相互交織的風貌。比賽特別設置豐厚獎金，得獎作品將於後續藝文展覽中展出，並有機會登上官方宣傳平台，向國內外分享桃園的多元魅力。