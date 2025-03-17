高雄龍華市場攤商「鍋蓋放垃圾桶再蓋回鍋」　衛生局今天去查了

▲有民眾直擊，店員將鍋蓋放在垃圾桶上，盛完肉再將蓋子蓋回滷鍋 。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄左營知名的龍華市場，美食種類豐富，深受在地人喜愛。不過近期新開的一家豬腳飯被民眾直擊到，店員竟將鍋蓋放在垃圾桶上，盛完滷肉後又蓋回去，食安堪憂。

民眾在threads上發文表示，10日到龍華市場，發現市場一家販售豬腳飯的攤販，員工竟將魯鍋蓋放在有倒過廚餘的垃圾桶上，盛完滷肉後，竟又把鍋蓋蓋回去，而且員工做餐時，也沒有戴口罩。

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一名自稱為該店主管在貼文底下留言致歉，坦言當天門市人員的處理流程錯誤，導致讓顧客感覺有衛生隱患，已對該名員工教育及懲處，之後也會加強出餐流程、衛生整潔的監督與改善。

底下網友紛紛表示，「這是他們的祕方嗎」、「好沒衛生…、「這間對我來說是一次店」、「一種愈髒愈好吃的概念」、「台灣做餐飲的，秘方超多的」、「美味來源」。

▲衛生局今日到攤商稽查 。（圖／記者許宥孺翻攝）

衛生局今日上午到場稽查，現場工作人員有戴口罩，沒發現店內鍋蓋放置於垃圾桶上的狀況。不過另針對冰箱內部不潔且未有溫度紀錄、油品未離地放置、垃圾桶未加蓋且放置於作業區影響作業動線、從業人員未定期接受健康檢查等缺失，依食品安全衛生管理法要求業者限期改善。

衛生局表示，屆期未改善，可依同法第44條第1項規定處新臺幣6萬元以上罰鍰。另業者未投保產品責任險，已要求業者主動投保，以維護消費者食的安全。