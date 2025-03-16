　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

日籍母子遊台遇車禍！貨車「衝上人行道」猛撞　61歲媽噴飛昏迷命危

記者趙蔡州／綜合報導

一名61歲日本籍女子池田14日跟兒子到台灣旅遊，不料第2天（15日）在高雄旅遊時就遭到失控的貨車撞上，導致她當場重傷陷入昏迷命危，送醫後有頭部撕裂傷、全身多處擦挫傷、內出血等情況。肇事駕駛事後向警方供稱，因為看見路口的員警太緊張才會失控，詳細車禍原因待釐清。

事故發生在15日下午4點30分左右，池田跟兒子在高雄市旅遊，不料行經新興區中華三路、五福路口時圓環的人行道時，73歲張姓男子駕駛的貨車突然衝上人行道，她完全來不及反應就遭貨車撞上，將她當場撞飛到旁邊的花圃中，貨車則又往前行駛了數公尺後才停下。

▲日籍女子被撞送醫，鞋子遺留在現場 。（圖／記者吳世龍攝）

▲日籍女子被撞送醫，鞋子遺留在現場 。（圖／記者吳世龍攝）

▲貨車撞到分隔島，留下擦撞痕跡 。（圖／記者吳世龍攝）

事故發生時，有員警正在路口指揮交通，看見發生車禍事件後，立刻打電話求救，並要求張男下車。救難人員趕到後，發現池田已陷入昏迷命危，立刻交由救護車送醫搶救，池田送醫後有頭部撕裂傷、全身多處擦挫傷、內出血等情況，目前仍在持續治療中。

警方指出，肇事的張男經酒測沒有酒駕情況，對方供稱是看見路口的員警太緊張，一時操作不慎才會失控撞人，詳細車禍發生原因待釐清。另外，由於池田女士傷勢不輕，警方事發後已立即通知日本在台協會，以協助池田女士的後續醫療處置。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
570 1 9807 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
陸採耳店爆「擦邊服務」　女技師「爬上男客身」主動扒褲子

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

日籍母子遊台遇車禍！貨車「衝上人行道」猛撞　61歲媽噴飛命危

女學員練車慘遇變態教練！他趁道駕「車內伸狼爪」4度得逞

快訊／回收婦討10萬債「遭殺害棄屍」　高雄夫妻改口認殺人遭聲押

快訊／台中1女散步「突昏迷」滑落橋下　送醫不治

快訊／北市中山1女墜樓！撞破遮雨棚壓傷男路人

女警拍防詐影片爆紅！「超甜變臉」全場歪樓：好，也匯了

獨／高雄大立商圈嚴重車禍！貨車失控衝徒步區　日籍路人命危送醫

快訊／台中女疑身體不適「滑落旱溪」　無呼吸心跳搶救中

桃園孕婦將臨盆受困車陣　警幫開道！半小時路程13分鐘就到

快訊／國道1號北斗段「自小客碰撞」2人受傷　後方回堵3公里

非洲舞團跳舞喊「淑惠家寧還錢」！　鏡頭前舉黑板：整碗被妳端走

桃園殯儀館旁地獄諧音梗 他唸出來台語意思笑瘋

眾量級6年賺1億他僅拿695萬　Andy逐條打臉張家6聲明

非洲舞團跳舞喊「淑惠家寧還錢」！　鏡頭前舉黑板：整碗被妳端走

65歲張振寰猝逝！無家屬出面將成「有名無主屍」　公告25天後火化

淋雨親買披薩25％都分不到　網友秒懂笑：劇情熟悉在偷臭

8資深藝人困電梯「狂敲門求救」　出席華岡校慶出意外：嚇死我了

夏于喬摔傷「老公把屎把尿」　承諾：以後好好推輪椅XD

#大S 長眠 #金寶山 玫瑰園　和 #高以翔 僅相隔20米

員林驚見「超大群」流浪狗　民眾嚇壞...公所也喊無奈

日籍母子遊台遇車禍！貨車「衝上人行道」猛撞　61歲媽噴飛命危

女學員練車慘遇變態教練！他趁道駕「車內伸狼爪」4度得逞

快訊／回收婦討10萬債「遭殺害棄屍」　高雄夫妻改口認殺人遭聲押

快訊／台中1女散步「突昏迷」滑落橋下　送醫不治

快訊／北市中山1女墜樓！撞破遮雨棚壓傷男路人

女警拍防詐影片爆紅！「超甜變臉」全場歪樓：好，也匯了

獨／高雄大立商圈嚴重車禍！貨車失控衝徒步區　日籍路人命危送醫

快訊／台中女疑身體不適「滑落旱溪」　無呼吸心跳搶救中

桃園孕婦將臨盆受困車陣　警幫開道！半小時路程13分鐘就到

快訊／國道1號北斗段「自小客碰撞」2人受傷　後方回堵3公里

家族同輩只有自己！妹子求助未來掃墓怎辦　網共鳴：習俗要斷在這代了

青鳥PO排隊連署照超嗨　入鏡者傻眼：我們都拿垃圾在排垃圾車

毀滅性龍捲風狂掃！美國中部已14死、多人傷　宛如災難片

強烈大陸冷氣團來襲　「全台降溫」雨勢增強

凱莉米洛開唱吸1.1萬人朝聖！尖叫聲掀翻巨蛋　狂飆中文喊：高雄

日籍母子遊台遇車禍！貨車「衝上人行道」猛撞　61歲媽噴飛命危

原班人馬！《辣媽辣妹2》睽違22年回歸　琳賽蘿涵辣度加倍

賓利「特別訂製Batur跑車」登場！3輛右駕之一滿滿玫瑰金元素上身

家寧媽恐「陷入兩難」！Andy爆頻道收入預估破億　律師曝可能局面

父子福岡旅行釀悲劇！爸爸深夜外出購物　4歲日童飯店墜樓亡

8資深藝人困電梯「狂敲門求救」　出席華岡校慶出意外：嚇死我了

社會熱門新聞

4女8男性愛趴搜出222個保險套！主揪女下場曝

即／北市女墜樓！壓傷男路人

65歲張振寰猝逝　無家屬出面將成「有名無主屍」

高雄大立商圈貨車失控衝撞　日女命危

即／台中1女墜橋倒臥河床　送醫不治

即／為10萬殺人棄屍！高雄夫妻檔收押

女警拍防詐影片爆紅！「超甜變臉」全場歪樓

女學員練車遇變態教練！道駕時遭4度逞慾

張振寰猝死　警協調鮑正芳「家屬」身分領屍

日籍母子遊台遇車禍　61歲媽昏迷送醫

開到睡著逆撞12汽機車　離譜畫面曝光

消防員爽啪救護對象！坦承「是砲友」要賠妻30萬

女討債10萬喪命！車上有血跡惡夫婦栽了

快訊／桃園一家三口遇火劫！2歲兒搶救無效亡

更多熱門

相關新聞

高雄大立商圈貨車失控衝撞　日女命危

高雄大立商圈貨車失控衝撞　日女命危

高雄市新興區發生一起嚴重車禍，就在今天下午四點多左右，一輛小貨車失控撞上行人徒步區，一名大約61歲日籍女子被撞，當場頭部撕裂傷，意識不清送醫！

醉男不滿被按喇叭　怒譙騎士三字經

醉男不滿被按喇叭　怒譙騎士三字經

快訊／國1追撞「大貨車折甘蔗」　南北全塞爆

快訊／國1追撞「大貨車折甘蔗」　南北全塞爆

桃園小貨車疑天雨路滑撞9車　駕駛輕傷

桃園小貨車疑天雨路滑撞9車　駕駛輕傷

撞死傷行人要重罰引駕駛反彈　路權團體挺交長：被汙名化才是國恥

撞死傷行人要重罰引駕駛反彈　路權團體挺交長：被汙名化才是國恥

關鍵字：

車禍行人

讀者迴響

熱門新聞

陳明真暴瘦現身！認已寫好遺囑

傳家寧轉送Andy情人節口紅　廟方澄清

金秀賢被爆耍大牌「想打羽球」害加班

家寧聲明有4重點　巴毛律師看了搖頭

牛排預告「公開狠愛演解散原因」

快訊／金秀賢「裸體洗碗照」曝光！

白種元被刑事立案！

Ryu新歡曬「貼臉、親嘴」甜蜜照放閃

4生肖要翻身了！逢春雨事業、財富大爆發

金秀賢脫褲照全公開！金賽綸家屬7聲明

屁孩海底撈噴尿...恐賠千萬！父母崩潰：賠不起

4女8男性愛趴搜出222個保險套！主揪女下場曝

Andy為何叫老師？老粉：與家寧有關

家寧又上線！再刪貼文「生日文悄出現1紀錄」網怒

國文作業卡關！高中生「打給作者求救」電話竟通了

更多

最夯影音

更多

非洲舞團跳舞喊「淑惠家寧還錢」！　鏡頭前舉黑板：整碗被妳端走

桃園殯儀館旁地獄諧音梗 他唸出來台語意思笑瘋

眾量級6年賺1億他僅拿695萬　Andy逐條打臉張家6聲明

非洲舞團跳舞喊「淑惠家寧還錢」！　鏡頭前舉黑板：整碗被妳端走

65歲張振寰猝逝！無家屬出面將成「有名無主屍」　公告25天後火化

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

名牌包典當價？結果超傻眼

名牌包典當價？結果超傻眼

原價買的精品，當舖估價竟砍半？經典款與非經典款價差超驚人！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面