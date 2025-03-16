日籍母子遊台遇車禍！貨車「衝上人行道」猛撞　61歲媽噴飛命危

記者趙蔡州／綜合報導

一名61歲日本籍女子池田14日跟兒子到台灣旅遊，不料第2天（15日）在高雄旅遊時就遭到失控的貨車撞上，導致她當場重傷陷入昏迷命危，送醫後有頭部撕裂傷、全身多處擦挫傷、內出血等情況。肇事駕駛事後向警方供稱，因為看見路口的員警太緊張才會失控，詳細車禍原因待釐清。

事故發生在15日下午4點30分左右，池田跟兒子在高雄市旅遊，不料行經新興區中華三路、五福路口時圓環的人行道時，73歲張姓男子駕駛的貨車突然衝上人行道，她完全來不及反應就遭貨車撞上，將她當場撞飛到旁邊的花圃中，貨車則又往前行駛了數公尺後才停下。

▲貨車撞到分隔島，留下擦撞痕跡 。（圖／記者吳世龍攝）

事故發生時，有員警正在路口指揮交通，看見發生車禍事件後，立刻打電話求救，並要求張男下車。救難人員趕到後，發現池田已陷入昏迷命危，立刻交由救護車送醫搶救，池田送醫後有頭部撕裂傷、全身多處擦挫傷、內出血等情況，目前仍在持續治療中。

警方指出，肇事的張男經酒測沒有酒駕情況，對方供稱是看見路口的員警太緊張，一時操作不慎才會失控撞人，詳細車禍發生原因待釐清。另外，由於池田女士傷勢不輕，警方事發後已立即通知日本在台協會，以協助池田女士的後續醫療處置。