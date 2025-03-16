撞擊畫面曝光！日籍婦高雄自由行　人行道上慘遭小貨車撞飛命危

記者吳奕靖、莊智勝／高雄報導

高雄市前金區中華、五福路口昨(15日)下午4時30分許傳出一起嚴重車禍事故，一名池田姓的日籍婦人(61歲)來台自由行，未料卻在人行道上遭到失控的小貨車撞上，當場內出血、陷入昏迷命危；路口監視器拍下，當時直行的小貨車不斷向右偏，撞上池田婦後還一路開上行人庇護島，駛過路口後才停下，當即遭現場直行交通疏導勤務的警方攔下。

監視器畫面拍下，當時池田婦手撐白傘，走在高雄中華、五福路口人行道處，未料一輛小貨車高速迎面駛來，且駕駛還不斷向右側偏移，在毫不減速的情況下直接猛力撞上池田婦；當婦人發現時，小貨車已經近在眼前，根本來不及反應，當場被撞、整個人噴飛到一旁花圃。小貨車在肇事後仍未減速，在開上前方行人庇護島、駛過路口後才被執行交通勤務的員警攔下。

▲▼池田婦來台自由行，未料卻在高雄遭到失控的小貨車撞飛命危。（圖／記者吳奕靖翻攝）

據了解，日籍的池田婦人與兒子來台自由行，母子倆第二天抵達高雄，未料竟會發生嚴重車禍；當時兒子走在母親前方，因此驚恐閃過，但轉身察看時，母親已經被撞飛，且傷勢相當嚴重。救護人員獲報後立即趕抵現場，當下池田婦已經失去意識，經緊急送醫搶救後，發現全身多處受傷，且有嚴重內出血，一度命危，幸目前生命徵象穩定，目前仍在加護病房觀察中。

警方初步調查，肇事的小貨車駕駛張男(73歲)當下即遭交警攔截，實施酒精測試後無酒精反應。張男初步供稱行經路口時，疑似看到交警太緊張，才會操作不慎、向右偏駛上人行道。詳細肇事原因還有待進一步調查釐清。