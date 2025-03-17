陸全國城鎮1-2月失業率持平　今年1222萬畢業生面對「艱苦」就業

▲大陸舉行「 2025年1-2月份國民經濟運行情況」發布會，降低失業率依然是艱苦工作。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

大陸國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司司長付凌暉今（17）日指出，1到2月是大陸春節，以往外來務工人員返鄉與復工市場供需變動大，就1到2月份，大陸全國城鎮調查失業率平均值5.3%，和去年同期基本持平，屬於正常範圍。不過，今年大陸應屆高校畢業生有1222萬人面臨就業，脫貧人口務工規模需要保持在3000萬人以上，受到國際環境影響，經濟回升向好的基礎不穩固，政府推動「穩就業」十分艱苦

針對就業形勢總體穩定，城鎮調查失業率。付凌暉於發佈會一開始介紹，大陸1到2月份，全國城鎮調查失業率平均值為5.3%。2月份，全國城鎮調查失業率為5.4%，比上月上升0.2個百分點。本地戶籍勞動力調查失業率為5.6%；外來戶籍勞動力調查失業率為5.0%，其中外來農業戶籍勞動力調查失業率為5.1%。31個大城市城鎮調查失業率為5.2%。全國企業就業人員周平均工作時間為47.1小時。

陸媒提問，「今年政府工作報告提出，今年發展的主要預期目標中，城鎮調查失業率5.5%左右，城鎮新增就業1200萬人以上，請問當前就業情況如何？」

付凌暉指出，今年開始大陸相關部門積極穩定和擴大就業，支持各類經營主體增加就業崗位，促進就業擴容提質，總的看，就業保持了總體穩定。

付凌暉解釋，「從往年經驗看，1到2月份是春節前務工人員返鄉和春節後返崗復工時期，勞動力市場供求都會出現一定變化，城鎮調查失業率往往會出現季節性升高，隨著節後返崗逐步到位，城鎮調查失業率有所降低。」

他指出，今年情況基本符合規律。1到2月份，全國城鎮調查失業率上升，2月份全國城鎮調查失業率5.4%，比上月上升0.2個百分點。「總體看，處於一個正常的變動範圍，就業形勢總體穩定態勢沒有改變。從前兩個月平均來看，1-2月份，全國城鎮調查失業率平均值5.3%，和去年同期基本持平。」

付凌暉也坦言，「今年穩定和擴大就業仍然需要付出艱苦努力。當前國際環境複雜嚴峻，國內經濟回升向好的基礎還不穩固。」

他進一步說，從全年來看，今年大陸應屆高校畢業生1222萬人，脫貧人口務工規模需要保持在3000萬人以上，還要保障相當數量農村轉移勞動力的穩定就業，將依照今年大陸政府工作報告，必須需要做好穩就業、創業的工作。