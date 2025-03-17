罷免連署不得使用簡體字？　中選會破解三大謠言

▲大罷免開戰。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者皮心瑀／台北報導

大罷免遍地烽火，面對各式傳言，中選會發出澄清，強烈呼籲民眾勿捏造、聽信或散佈不實謠，其中包括連署書寫不得使用簡體字、異體字或阿拉伯數字，或者是可變更連署格式自行放大縮小，這些都非事實。

中選會表示，網傳有關罷免提議或連署查對的謠言指出，部分罷免案提議需補提，並稱這是「中選會」查對的結果。中選會明確澄清，實際上負責查對工作的應該是各地選委會和市縣政府的戶政事務所，並請民眾勿再以訛傳訛，避免對依法行政的選委會及戶政事務所造成不當指責，損害台灣的民主運作。

至於第二類謠言稱，罷免提議或連署的書寫不得使用簡體字、異體字或阿拉伯數字。中選會強調，這一說法完全不正確，實際上，選民在繕寫罷免提議或連署時，可以使用簡體字、異體字或阿拉伯數字。

第三大類謠言則指出，中選會發放的罷免二階連署格式可以自行放大、縮小、裁切或變更格式。中選會再度澄清，二階連署格式必須按照選務機關的規定進行，任何人不得擅自修改格式，應依照正式的格式完成連署。

中選會再次呼籲全體民眾，面對選務相關訊息時應保持警覺，避免被不實謠言誤導，共同維護選舉公正與民主的價值。