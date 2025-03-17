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狼師畢旅闖房盜攝女童　校長包庇滅證輕懲

台南某國小校長隱匿男老師（右）進入女同學房間偷拍的事件，遭記2支申誡。（示意畫面，AI繪圖Adobe Firefly生成，本刊美術組後製）

▲台南某國小校長隱匿男老師（右）進入女同學房間偷拍的事件，遭記2支申誡。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

除了職場霸凌外，台南某間國小也傳出校長隱匿校內性平事件的醜聞。根據調查報告，該校一名男老師利用帶學生畢業旅行的機會，偷偷潛入女學生房間偷窺，並持攝影工具對躺在床上的多名女學生瘋狂拍照，女學生受到驚嚇，將此事告知導師，導師則請受害人立刻向學務組長通報。

不過，學務組長向校長報告後，校長竟要求組長隱匿此事，還叫偷拍女學生的男老師快把影像刪除、湮滅證據。

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事隔多月後，有看不下去的教職員向教育局檢舉，該校長發現紙包不住火，才趕緊向上級通報。

C老師的丈夫傳訊息給徐至賢、質疑徐霸凌，害太太想輕生，徐則敷衍回應。

▲C老師的丈夫傳訊息給徐至賢、質疑徐霸凌，害太太想輕生，徐則敷衍回應。

事後，教育部發函請台南市政府教育局調查，最後認定該校長擔任學校性平委員會要職，卻企圖隱匿性平事件，罔顧學生受傷心靈，將他記二支申誡，並要求繳交罰鍰。校長不服，向台南市教師評議委員會申訴，近日遭駁回。

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