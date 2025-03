受困9個月！滯留NASA太空人要回家了　SpaceX乘龍號抵太空站

▲SpaceX的乘龍號停靠ISS並打開艙門後,4 名SpaceX成員和7名Expedition 72機組人員共同參加了歡迎儀式。(圖/翻攝自NASA)

文/中央社

太空探索科技公司(SpaceX)的乘龍號(Crew Dragon)太空船今天將4名太空人送達國際太空站(ISS),讓被困超過9個月的2名太空人終於能夠返回地球。

法新社和路透社報導,格林威治標準時間5時45分左右,直播畫面中可以看到,乘龍號太空人在失重狀態下,與太空站內的成員互相擁抱。

從佛羅里達州美國國家航空暨太空總署( NASA)甘迺迪太空中心(Kennedy Space Center)發射升空以來,約經過29小時,Crew-10太空人乘龍號太空船於今天格林威治標準時間4時4分成功與國際太空站對接。

All the hugs.



The hatch of the SpaceX Dragon spacecraft opened March 16 at 1:35 a.m. ET and the members of Crew-10 entered the @Space_Station with the rest of their excited Expedition 72 crew. pic.twitter.com/mnUddqPqfr