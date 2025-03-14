SpaceX火箭「液壓異常」取消營救任務　美2太空人持續滯留

▲SpaceX獵鷹9號火箭發射前一小時臨時取消。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國太空總署（NASA）兩名太空人威爾莫爾（Butch Wilmore）與威廉絲（Suni Williams）因波音Starliner太空船發生技術故障，導致原定8天的國際太空站（ISS）任務被迫延長，至今已滯留數月。兩人原計畫於12日搭乘SpaceX的火箭返航，然而，由於技術問題，發射前一小時臨時取消。

根據CNN等外媒報導，這次執行任務的新機組成員來自美國、日本及俄羅斯，原定接替威爾莫爾與威廉絲，然而這兩名NASA測試飛行員自去年6月起便滯留ISS，遠超過預定時間。

然而，就在發射倒數階段，工程團隊對關鍵液壓系統進行評估，當時4名太空人已經進入艙內待命，發射窗口僅剩不到1小時，SpaceX卻決定取消任務。

報導指出，按原計畫，新機組成員需先抵達太空站，才能讓威爾莫爾與威廉絲返回地球。然而，SpaceX工程師發現獵鷹9號（Falcon 9）火箭發射台的一組液壓系統異常，該系統負責控制固定火箭的支撐臂，使其能在點火前向後傾斜，確保發射順利進行。

▲威廉絲和威爾莫爾從去年6月滯留外太空至今。（圖／達志影像／美聯社）

威爾莫爾和威廉絲原先搭乘的是波音（Boeing）新開發的星際客機（Starliner），這也是該款太空船的首度載人測試飛行，未料出現嚴重故障，NASA最終決定讓太空船空機返航，並將威爾莫爾與威廉絲轉移至ISS，改由SpaceX的「飛龍號」（Crew Dragon）太空船負責接回。

威廉絲日前在ISS上坦言，滯留時間意外延長，讓家人承受極大壓力，「這對他們來說，就像經歷了一場雲霄飛車般的旅程，可能比我們更有感觸。」此外，從先前發布的照片來看，現年59歲的威廉絲神情憔悴，臉頰凹陷，身形明顯消瘦。

該照片據稱攝於去年9月9日，讓不少NASA員工感到擔憂，而NASA醫師約一個月前已開始協助威廉絲增重，並強調目前並未過度擔心她的健康狀況。

SpaceX目前尚未公布新的發射日期，但表示最快可能於13日晚間再次嘗試發射。