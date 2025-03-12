比Andy更崩潰！周品均「被踢出20億東京著衣」血淚嘆：員工都不如

▲看到Andy遭遇，周品均也想創業血淚史。（圖／翻攝周小葳的勇敢生活、Andy老師）



網搜小組／劉維榛報導

眾量級Andy撕破臉指控，經營10年的頻道被家寧一家人奪走，期間甚至只領3至5萬5000元月薪。對此，「網拍女王」周品均曝血淚史，當年同樣被「一腳被踢出自己拚出來的20億公司」，因此認真勸誡，「不管是夫妻、情侶、兄弟姊妹、好朋友一起創業或經營事業，股權、法人、退場機制一開始就要談清楚！

看完Andy「10年努力卻一無所有」的遭遇，周品均在臉書《周小葳的勇敢生活的貼文》特別有感而發，雖然不清楚Andy與家寧事實真相，這讓她立刻想起她的東京著衣，當初公司負責人、股東全都掛在對方或對方家人名下，最後自己什麼都沒有，以為是我們一起分工努力，其實只是在幫對方賺錢！

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周品均表示，當你覺得不太對勁，開口跟對方提出問題，往往已經來不及了，只會聽到「我們是一家人幹嘛計較？」「公司登記誰的名字，有差嗎？」周品均直言，「真的有差！差超大！你以為自己是創辦人、大股東？但現實是你連員工都不如！」

周品均回憶當時悲慘處境，長年領著低薪、沒年終獎金、不能請假、沒有特休，更沒有十年的資遣費，「我那時候連最後2個月的薪水都沒拿到！」

其實創業最怕的不是賺不到錢，周品均感嘆，而是賺了錢，尤其是賺很多錢，最後發現都不是自己的，「十年的努力，我一無所有，一腳被踢出自己拚出來的20億公司。」事實上，當時東京著衣隔年本來就要掛牌上市，預估市值將破百億，成為台灣第一個上市的電商品牌，「結果瞬間都與我無關了！」

對此，周品均以過來人身分勸誡，不管是夫妻、情侶、兄弟姊妹、好朋友一起創業或經營事業，股權、法人、退場機制一開始就要談清楚、簽清楚。希望每個一起打拚的人，都能保護好自己，別讓自己的努力，最後都變成別人的。