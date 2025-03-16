　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

狠嗆「武統台灣」　陸配亞亞遭限期離境哀嚎：內心無比害怕

▲亞亞拍影片痛訴遭口誅筆伐。（圖／翻攝抖音）

▲亞亞拍影片痛訴遭口誅筆伐。（圖／翻攝抖音）

記者張靖榕／綜合報導

中配抖音網紅「亞亞在台灣」劉振亞因多次在抖音發表「武統台灣」等言論，遭檢舉後，移民署約談並決定廢止其依親居留許可，15日正式發布限期離境命令。劉振亞上傳最新影片委屈表示，對台印象一直很好，卻因為自己的「武統台灣」言論，遭到名嘴、媒體等的無情對待。

劉振亞在抖音擁有40多萬粉絲，個人簡介自稱「黑龍江省兩岸青年交流大使」，並以「中國台灣省」「中國台北」等詞形容台灣，甚至發表「台灣準備好戰？願祖國早日統一」等內容。她的影片引發網友檢舉，移民署11日約談後決定廢止其居留許可，要求限期離境，否則將依法強制驅逐。

對此，劉振亞今日傍晚在抖音發文，聲稱遭媒體、名嘴、網紅「口誅筆伐」，並強調自己因「對台灣印象很好」才選擇結婚來台，否認「假結婚」與濫用健保，並表示健保僅用於生產、牙科與受傷治療，批評外界「用標題來殺我」。

亞亞表示，移民署的決定讓她措手不及，打亂家庭安排，希望能「清白離開」，並要求相關單位「公平交代」。移民署則強調，依據相關規定，她須在限期內離境，以維護國家安全與社會安定。

影片上傳後，許多簡體字留言紛紛表示，「回來不是應該開心嗎」、「你的事蹟大家都知道了，歡迎回家」、「心繫祖國，終於實現了，恭喜回家，做言行合一主播，記得給女兒報補習班哦」、「你背後有祖國給你撐腰，祖國就是你的後盾，回來吧，姐姐」、「歡迎亞亞回家」。另一名抖音網紅「恩綺在台灣」也留言「亞亞加油」。

亞亞的影片被轉傳至社群平台X後，網友紛紛留言，「之前囂張跋扈罵台灣的嘴臉，對比現在委屈想求全的演技，妳自己做的因果，妳給我自己吞下去」、「為什麼會骨肉分離? 為什麼「小當歸」不帶回偉大的詛國」、「如果自認是台灣人在謠言抹黑，那就別關也別刪影片啊！ 政府和人民都強硬了，才在情勒，不要臉就是這種的」、「狡猾的中國人，從頭到尾沒有真誠認知到自己的錯誤，只是想利用人性謀求對自己有利之處。立刻離開台灣，回去中國享受鐵拳的關愛吧！妳應得的。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
570 1 9807 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
大谷翔平、長嶋茂雄合照曝光　日球迷感動：真的要哭了
青鳥PO排隊連署照超嗨　入鏡者傻眼：我們都在等垃圾車
日籍母子遊台遇劫！貨車「衝上人行道」猛撞　媽噴飛命危
家寧媽恐「陷入兩難」！Andy爆頻道收入預估破億　律師曝可能
挑戰寒流越晚越冷　連4天探5℃

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

狠嗆「武統台灣」　陸配亞亞遭限期離境哀嚎：內心無比害怕

「比較滿意哪任總統」街訪民調曝　年輕人對他歷史印象最好

打麻將不能喊「五筒」　翁曉玲：可能依軍法處置

青鳥PO排隊連署照超嗨　入鏡者傻眼：我們都拿垃圾在排垃圾車

元智大學書店設罷免收件站惹議　創辦人曝心聲：無黨派色彩、與學校無關

「民進黨從不讓人民失望」　李艷秋談施政兩恢復：應美國要求準備戰爭

破6千人湧宣講場　王義川喊大罷免：盧秀燕「3個乾兒子」在國會都沒用

卓揆列7個部會「刪得比編的還多」　引用藍白總召名言：太離譜了！

卓榮泰拔光劍開講總預算　批藍白拖住國家腳步：聽不懂又硬要刪

葉元之前助理今告別式　現場放立牌「汪喵都歡迎、葉元之莫進」

非洲舞團跳舞喊「淑惠家寧還錢」！　鏡頭前舉黑板：整碗被妳端走

桃園殯儀館旁地獄諧音梗 他唸出來台語意思笑瘋

眾量級6年賺1億他僅拿695萬　Andy逐條打臉張家6聲明

非洲舞團跳舞喊「淑惠家寧還錢」！　鏡頭前舉黑板：整碗被妳端走

65歲張振寰猝逝！無家屬出面將成「有名無主屍」　公告25天後火化

淋雨親買披薩25％都分不到　網友秒懂笑：劇情熟悉在偷臭

8資深藝人困電梯「狂敲門求救」　出席華岡校慶出意外：嚇死我了

夏于喬摔傷「老公把屎把尿」　承諾：以後好好推輪椅XD

#大S 長眠 #金寶山 玫瑰園　和 #高以翔 僅相隔20米

員林驚見「超大群」流浪狗　民眾嚇壞...公所也喊無奈

狠嗆「武統台灣」　陸配亞亞遭限期離境哀嚎：內心無比害怕

「比較滿意哪任總統」街訪民調曝　年輕人對他歷史印象最好

打麻將不能喊「五筒」　翁曉玲：可能依軍法處置

青鳥PO排隊連署照超嗨　入鏡者傻眼：我們都拿垃圾在排垃圾車

元智大學書店設罷免收件站惹議　創辦人曝心聲：無黨派色彩、與學校無關

「民進黨從不讓人民失望」　李艷秋談施政兩恢復：應美國要求準備戰爭

破6千人湧宣講場　王義川喊大罷免：盧秀燕「3個乾兒子」在國會都沒用

卓揆列7個部會「刪得比編的還多」　引用藍白總召名言：太離譜了！

卓榮泰拔光劍開講總預算　批藍白拖住國家腳步：聽不懂又硬要刪

葉元之前助理今告別式　現場放立牌「汪喵都歡迎、葉元之莫進」

18歲男跨年夜邀小女友激戰被抓包！　坦承「不是第一次」

緬甸軍方空襲反對派村莊！　至少27平民喪生

薛凱琪演唱會泣不成聲！「哽咽拭淚」一度中斷…網心疼：想方大同了

HONNE台北演唱會升級室內場地　颳風、下雨「壞天氣攏免驚」

Google 9年經典服務停用倒數　全面強推AI助理Gemini

退休將領成肥貓　出國照領高薪

狠嗆「武統台灣」　陸配亞亞遭限期離境哀嚎：內心無比害怕

研究發現「這項家電用品」比馬桶還髒　調查取樣：100%檢驗出糞便

《幾米男孩》吳念真獻聲！　團長林智偉感謝：天上掉下來的禮物

廢核三蓋光電　屏東成為兩個太陽

非洲舞團跳舞喊「淑惠家寧還錢」！　鏡頭前舉黑板：整碗被妳端走

政治熱門新聞

青鳥PO排隊連署照超嗨　入鏡者傻：在排垃圾車

「民進黨從不讓人民失望」　李艷秋談施政兩恢復：應美國要求準備戰爭

打麻將不能喊「五筒」　翁曉玲：可能依軍法處置

元智大學書店設罷免收件站惹議　創辦人：無黨派色彩、與學校無關

葉元之前助理今告別式　現場放立牌「汪喵都歡迎、葉元之莫進」

「比較滿意哪任總統」街訪民調曝　年輕人對他歷史印象最好

破6千人湧宣講場　王義川喊大罷免：盧秀燕「3個乾兒子」在國會都沒用

綠營台中宣講會爆滿　11罷團外場擺攤大排長龍「罷羅廷瑋」最熱絡

狠嗆「武統台灣」　陸配亞亞遭限期離境哀嚎：內心無比害怕

卓揆列7個部會「刪得比編的還多」　引用藍白總召名言：太離譜了！

卓榮泰拔光劍開講總預算　批藍白拖住國家腳步：聽不懂又硬要刪

傅崐萁涉弊？藍營轟政治追殺　綠委傻眼：鍾小平爆料卻怪我們頭上

豐原高中生遭教師霸凌輕生　調查報告曝校方、台中教育局離譜行徑

北檢赴傅崐萁官邸查案　徐榛蔚：希望新政府少一點政治

更多熱門

相關新聞

打麻將不能喊「五筒」　翁曉玲：可能依軍法處置

打麻將不能喊「五筒」　翁曉玲：可能依軍法處置

中配網紅「亞亞在台灣」因拍攝影片談論「武統台灣」遭檢舉，移民署隨後廢止其依親居留許可，此外，中配恩綺、小微等人 也因類似言論被移民署約談，引發輿論討論。對此，國民黨立委翁曉玲15日晚間在臉書發文，自詡是在「博君一笑」，稱未來在台灣打麻將時不能說「五筒」，否則恐違法。

陸配發表武統言論遭廢依親居留！移民署「限期離境」

陸配發表武統言論遭廢依親居留！移民署「限期離境」

陸委會：不限制陸配宣揚統一　但「武統」絕不允許

陸委會：不限制陸配宣揚統一　但「武統」絕不允許

又2陸配網紅遭約談　移民署：不得宣揚戰爭

又2陸配網紅遭約談　移民署：不得宣揚戰爭

陸配網紅何時要離境？　移民署：審酌家庭團聚、子女權益後做處置

陸配網紅何時要離境？　移民署：審酌家庭團聚、子女權益後做處置

關鍵字：

亞亞在台灣中配陸配移民署抖音

讀者迴響

熱門新聞

陳明真暴瘦現身！認已寫好遺囑

傳家寧轉送Andy情人節口紅　廟方澄清

即／3縣市低溫特報！急凍跌破10度

家寧聲明有4重點　巴毛律師看了搖頭

金秀賢被爆耍大牌「想打羽球」害加班

牛排預告「公開狠愛演解散原因」

快訊／金秀賢「裸體洗碗照」曝光！

陸採耳店爆「擦邊」　女技師爬上男客身

爸爸深夜外出　4歲童陳屍福岡飯店旁

白種元被刑事立案！

居民檢舉違停　警：辦喪事要那麼殘忍嗎

4生肖要翻身了！逢春雨事業、財富大爆發

「前所未見的地獄降臨」　川普下令對胡塞武裝發動大規模攻擊

Ryu新歡曬「貼臉、親嘴」甜蜜照放閃

Andy為何叫老師？老粉：與家寧有關

更多

最夯影音

更多

非洲舞團跳舞喊「淑惠家寧還錢」！　鏡頭前舉黑板：整碗被妳端走

桃園殯儀館旁地獄諧音梗 他唸出來台語意思笑瘋

眾量級6年賺1億他僅拿695萬　Andy逐條打臉張家6聲明

非洲舞團跳舞喊「淑惠家寧還錢」！　鏡頭前舉黑板：整碗被妳端走

65歲張振寰猝逝！無家屬出面將成「有名無主屍」　公告25天後火化

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

名牌包典當價？結果超傻眼

名牌包典當價？結果超傻眼

原價買的精品，當舖估價竟砍半？經典款與非經典款價差超驚人！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面