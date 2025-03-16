狠嗆「武統台灣」　陸配亞亞遭限期離境哀嚎：內心無比害怕

▲亞亞拍影片痛訴遭口誅筆伐。（圖／翻攝抖音）



記者張靖榕／綜合報導

中配抖音網紅「亞亞在台灣」劉振亞因多次在抖音發表「武統台灣」等言論，遭檢舉後，移民署約談並決定廢止其依親居留許可，15日正式發布限期離境命令。劉振亞上傳最新影片委屈表示，對台印象一直很好，卻因為自己的「武統台灣」言論，遭到名嘴、媒體等的無情對待。

劉振亞在抖音擁有40多萬粉絲，個人簡介自稱「黑龍江省兩岸青年交流大使」，並以「中國台灣省」「中國台北」等詞形容台灣，甚至發表「台灣準備好戰？願祖國早日統一」等內容。她的影片引發網友檢舉，移民署11日約談後決定廢止其居留許可，要求限期離境，否則將依法強制驅逐。

對此，劉振亞今日傍晚在抖音發文，聲稱遭媒體、名嘴、網紅「口誅筆伐」，並強調自己因「對台灣印象很好」才選擇結婚來台，否認「假結婚」與濫用健保，並表示健保僅用於生產、牙科與受傷治療，批評外界「用標題來殺我」。

亞亞表示，移民署的決定讓她措手不及，打亂家庭安排，希望能「清白離開」，並要求相關單位「公平交代」。移民署則強調，依據相關規定，她須在限期內離境，以維護國家安全與社會安定。

影片上傳後，許多簡體字留言紛紛表示，「回來不是應該開心嗎」、「你的事蹟大家都知道了，歡迎回家」、「心繫祖國，終於實現了，恭喜回家，做言行合一主播，記得給女兒報補習班哦」、「你背後有祖國給你撐腰，祖國就是你的後盾，回來吧，姐姐」、「歡迎亞亞回家」。另一名抖音網紅「恩綺在台灣」也留言「亞亞加油」。

亞亞的影片被轉傳至社群平台X後，網友紛紛留言，「之前囂張跋扈罵台灣的嘴臉，對比現在委屈想求全的演技，妳自己做的因果，妳給我自己吞下去」、「為什麼會骨肉分離? 為什麼「小當歸」不帶回偉大的詛國」、「如果自認是台灣人在謠言抹黑，那就別關也別刪影片啊！ 政府和人民都強硬了，才在情勒，不要臉就是這種的」、「狡猾的中國人，從頭到尾沒有真誠認知到自己的錯誤，只是想利用人性謀求對自己有利之處。立刻離開台灣，回去中國享受鐵拳的關愛吧！妳應得的。」