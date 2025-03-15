台東婦倒地！巡邏警鷹眠發現　及時救援護送返家

▲婦人身體不適倒地，員警協助護送返家。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣鹿野鄉一名年約七旬的婦人，於昨晚18時許因天氣變化導致身體不適倒地，幸虧巡邏中的警員及時發現，並協助她安全回家，家屬感謝不已。

14日晚，台東縣警察局關山分局鹿野分駐所的副所長郭恒嘉、警員林凱軒及陳育萱在執行巡邏任務時，途經鹿野鄉永安路段，憑藉敏銳的觀察力，突然發現一名年約七十的婦人倒臥於路旁。婦人當時神情虛弱，顯示出身體不適的徵兆。警員們立刻停車上前關心並展開救援行動。

經詢問後得知，婦人王女士因近日天氣劇烈變化，造成身體不適，當場感到暈眩而倒地。幸運的是，她並未遭受明顯的外傷，但由於行動不便且體力虛弱，警員立即聯繫了她的家屬。在經過一番耐心的安撫後，婦人的狀況稍有回升，警員隨即攙扶她並與前來的家人一同將她送回家中，確保她平安後才放心離開。

婦人的家屬對於警員的及時援助表示感激，感慨如果不是巡邏警員機警發現並及時伸出援手，後果可能不堪設想。他們感謝警方為民服務的精神，避免了可能的悲劇發生。

鹿野分駐所所長陳泰山強調，警察不僅肩負維護治安與交通秩序的職責，還有保護地方民眾安全的重要使命。他指出，這次事件正是社區警政精神的最佳體現，員警的機警與及時幫助，讓地方居民感受到更多的安全感。

關山警察分局也提醒民眾，若在外出時感到身體不適，應及時尋求協助，避免發生意外。此外，對於家中的長者或體弱者，也應隨時關心其身體狀況，確保他們的安全。未來，警察將繼續強化社區巡邏，落實警民合作，為居民打造更加安心、安全的生活環境，讓「有警察在，就有安心感」成為社區的共同信念。