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張家聲明「1用詞太外行」是誰寫的？律師2點分析：講廢話也要功力

▲▼家寧沉默2天回應了。（圖／翻攝自Facebook／家寧+0、Andy老師） 

▲家寧（左）、Andy（右）去年宣布分手。（圖／翻攝自Facebook／家寧+0、Andy老師）

記者曾筠淇／綜合報導

對於Andy老師的控訴，女方昨日透過粉專「群海娛樂Qunhaient 」發布聲明稿，列出6點回應。不過，就有不少網友想知道，聲明稿到底是不是請律師寫的呢？對此，網紅律師林智群分析，要把文字寫得這麼模糊，其實也要有一定功力，而且律師就是收錢辦事，所以「我還是覺得是律師寫的」。

14日下午5時許，「群海娛樂Qunhaient 」發布聲明稿，針對薪資、財務結算、頻道管理權、股權與董事職務、商標權及車輛所有權、法律程序列出6點回應。其中，內容提到「本公司依法回應，並對任何不實指控保留法律追訴權」。

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不少網友對於這行內容感到不解，還有人直呼，「懶人包：這是一篇沒有重點的文」、「洋洋灑灑一大篇，結果都是在講大家都已經知道的事」、「聽君一席話，講一堆屁話」、「好像看了，又好像沒看」、「重點是『沒有重點』」、「我現在相信這是一家專業娛樂公司了 」。

林智群就在臉書粉專「林智群律師（klaw）」上發文表示，張家的聲明出來之後，律師界分為兩派，一派覺得是律師寫的，另一派覺得不是，因為律師不會寫出「保留法律追訴權」這種外行的文字。

林智群說，「我還是覺得是律師寫的」，首先，文字寫得這麼模糊、寫一堆卻沒有提到重點，「聽君一席話，如讀一席話，講廢話，也要功力的」，有可能這就是他們要的效果；第二點就是「保留法律追訴權」，基本上律師就是收錢辦事，別說「保留法律追訴權」了，就算當事人要求加珍珠，也要加滿，反正沒有掛名，客戶想要怎麼寫，律師就怎麼寫。

貼文一出，不少網友也紛紛回應，「我覺得是律師寫的，因為他們自己寫不出來的，更不能隨便找人寫吧」、「律師寫+1，反正不具名，要是我也會加」、「講廢話，也要功力的，哈哈，這句太寫實」、「簡單幾個字，拿錢辦事，既然不用署名，那就好辦了」、「原來如此，加好加滿啊」。

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