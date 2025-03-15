Andy打臉家寧媽！網發現「他這1段口氣變了」：聽得我都想哭

記者曾筠淇／綜合報導

Andy老師在11日上傳影片，控訴家寧一家人奪走經營10年的頻道，讓他在分手後一無所有。女方昨（14）日透過粉專發布聲明稿回應後，Andy火速在6小時後發影片回應。就有網友看完影片後，更加心疼Andy，「攻擊的都是張媽媽，完全沒有打張家寧任何一點」。

14日下午5時許，「群海娛樂Qunhaient 」發布聲明稿，針對薪資、財務結算、頻道管理權、股權與董事職務、商標權及車輛所有權、法律程序列出6點回應。Andy則在6小時後發布「直球對決張家人聲明！」的影片，並逐條回應。

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▲網友覺得Andy念訊息時的語氣變得更溫柔。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）

就有網友在臉書社團「匿名公社」上發文表示，Andy真的好溫柔，「字字句句攻擊的都是張媽媽，完全沒有打張家寧任何一點」，尤其是影片中提及「眾量級頻道永遠屬於我和您的，請您不要擔心」，語氣相當溫和。

貼文曝光後，底下網友也替Andy打抱不平，「從頭到尾沒看到他有指責女主角」、「我也是注意到念訊息的時候的口氣，變得好溫柔，唉唉，真的是愛不對人」、「我以為只有我聽出來，真的還是語帶溫柔，聽得我都想哭」、「Andy值得真心相待、對他好的女生」。也有網友感嘆，「別擔心，頻道還是屬於我們兩個的。然後，我就登不進去了」。