網紅出手！「檢舉張家逃漏稅」國稅局受理了　他曝有2個未爆彈

▲Andy指出，逐一查帳後，這些年他只領到695萬。（圖／翻攝自YouTube）



網搜小組／劉維榛報導

Andy第二部影片驚人抖出，頻道營利都是匯入張爸、張媽的個人外幣帳戶，這讓財經網紅《麥克風的市場求生手冊》義氣動員相助，上網檢舉張家逃漏稅，目前國稅局也通知已受理。對此，《麥克風的市場求生手冊》也猜測，張家可能還有業務侵佔跟做假帳的問題。

《麥克風的市場求生手冊》在臉書粉專指出，Andy第二部回擊影片一出，相信國稅局已經收到海量的檢舉申請，而他也「+1」要替Andy討回公道，且也收到國稅局已受理的信件，「要用公司戶頭收的YT頻道收入，用個人戶頭去收取，應該是妥妥的逃漏稅！」

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《麥克風的市場求生手冊》認為，正因為這些收入都沒有進入公司，張媽媽也不給Andy看外幣帳戶，猜測是張家沒有按規矩分帳，以及可能還有2個未爆彈「業務侵佔跟做假帳的問題」。

如今眾量級鬧出軒然大波，《麥克風的市場求生手冊》直言，地檢應該會主動分案調查了，金額較高的業務侵佔無法易科罰金，張媽媽違法行為造成的公司損失，股東Andy都可以跟負責人張媽媽求償。

底下網友熱議，「這家人可以弄到全台天怒人怨也算是人才」、「原來可以檢舉，我也來幫忙」、「這個查下去就好笑了，沒進公司帳戶的話，+0娘還是會計」、「可是+0媽不會被羈押禁見，有更多時間滅證串供」、「錢是不是都在他爸媽的外幣帳戶？搞不好已經在脫產了，到時候求償說沒錢了」。