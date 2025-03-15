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判刑5月不入監「暴力抵抗害警受傷」男下場曝　義氣友一樣慘

▲楊梅警分局2名員警去年1月持拘票拘提范姓男子時，卻與廖姓男子合力阻止員警上手銬，還推擠員警導致受傷，讓范得以順利脫逃。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲楊梅警分局2名員警去年1月持拘票拘提范姓男子時，卻與廖姓男子合力阻止員警上手銬，還推擠員警導致受傷，讓范得以順利脫逃。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市范姓男子因公共危險案遭桃園地院判刑5月確定，經傳喚到案執行卻未到案，桃園地檢署去年1月間發出拘票，楊梅警分局2名員警持拘票，到范男住處拘提時，范卻與廖姓男子合力出手阻止員警上手銬，還推擠員警導致受傷，讓范得以順利乘隙脫逃；桃檢偵結以強暴犯脫逃罪嫌將2人提起公訴。

檢警調查，29歲的范姓男子因公共危險罪嫌遭桃園地院判刑有期徒刑5月確定，卻遲未到案執行，桃園地檢署去年1月間發出拘票，楊梅警分局永安派出所2名員警去年1月4日持拘票，前往范男位於新屋區住處執行拘提，當場29歲廖姓男子在旁關心。

員警到場後出示拘票表明要拘提范男到案，員警出示手銬欲拘提范男時，范男向廖男高喊「把他拉走、趕快啦，把他拉走」，廖男見狀出手阻止員警上手銬，還推擠員警導致員警在慌亂中倒地，員警向范男噴灑辣椒水並試圖以警棍制伏范男，但范、廖2人合力阻撓員警執行拘提，導致2警在慌亂中倒地，並被手銬刮傷手掌、膝蓋與手指等處有擦挫傷勢，范男則在廖男幫助下乘隙逃離現場，2名員警隨後依密錄器採證監視畫面訴請檢方偵辦。

桃園地檢署複訊時，范、廖2人坦承犯行，員警並出示密錄器截圖照片等佐證，但廖男辯稱看到員警以警棍毆打范男，才攙扶范起身，不清楚警方持拘票能否拘提等語，檢方認為2人辯詞不足採信，犯行相當明確，偵結依以強暴犯脫逃罪嫌將2人提起公訴。

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