前1天還跑步打球！28歲陽光警失聯　女友開門驚見他趴地板猝死

▲桃園市龜山警分局龜山派出所黃姓員警前天傍晚突傳在租屋處猝逝，同仁聞訊後相當不捨。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市龜山警分局龜山派出所28歲黃姓員警前（13）日傍晚突傳猝死案，其女友遲遲未能聯繫上他，登門後驚覺發現倒臥在地，緊急打電話向119求助，但救護人員到場發現已無呼吸心跳且明顯死亡未送醫。噩耗傳來，派出所同仁都相當不捨，認為黃員是陽光男孩，熱愛跑步運動且服勤認真，市長張善政與警察局長吳坤旭聞訊後昨天先致贈家屬5萬元慰問金，並協助家屬處理後事。

據指出，黃姓員警前天休假，下午還與同仁一起去跑步、打球，隨後返回龜山租屋處休息，女友傍晚打電話卻始終未能聯繫上，因此登門查看時赫然發現倒臥在地板上，趕緊打電話給119求助，救護人員到場時發現已無呼吸心跳，且已明顯死亡，因此未送醫。

警方初步判斷現場無外力介入，亦無打鬥痕跡，經檢方初步勘驗可能是心因性休克致死，家屬前晚被通知後，初步對死因並無意見，至於真正死因還需進一步調查釐清。

28歲的黃姓員警是南投人，警專34期畢業，畢業後直接分發至龜山派出所服務前後約8年，平日主要負責派出所各項專案勤務，是長官與同仁眼中工作認真且勤快，更是陽光男孩。對於年輕員警突傳猝死意外，同事與長官都感到不捨。

桃園市長張善政與市警局局長吳坤旭昨天慰問家屬並先致贈5萬元慰問金，龜山分局長張瓊鶴與龜山警友會辦事處也致贈3萬元給家屬，以協助家屬辦理後事處理事宜。