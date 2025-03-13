受害人+1！與家寧哥合作　開6間店「他卻0分潤」翻合約怒：鑽漏洞

記者施怡妏／綜合報導

眾量級Andy日前指控前女友家寧一家人「整碗端去」，決裂互撕。一名業者指出，2023年與家寧的哥哥合作推廣雞肉攤，按照比例分潤，之後便專心製作短影音，雞肉攤生意越做越好，從1間店到現在6間店，但他至今都沒有拿到分潤，問了原因才發現被對方鑽漏洞，「這一切難道也是張媽媽指使？」

▲家寧哥哥開了6間雞肉店。（圖／翻攝自Instagram／chianing_baby）



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粉專「DJ金寶」發文，一名自稱與家寧哥哥合作的業者透露，合約被鑽漏洞，導致至今都沒有拿到分潤，「又一個案例『每開一家分店就依照比例分潤』，分潤繼續掛零，但店家已經開店六家了，打開合約才發現沒看清楚」。

「老實人真的會被欺負！」當事人在Threads發文，2023年家寧哥哥主動聯繫，因為預算有限，想用低成本方式合作，做短影音推廣，雙方談妥也簽了合約，每開一間分店按照比例分潤，「我也相信他是知名百萬網紅家寧的哥哥，應該不會做出甚麼背信棄義的事情，所以也沒特別提到查帳，僅有偶爾寒暄」。

這期間，他專心製作短影音，看著雞肉店從一間做到6間店，卻始終沒有拿到說好的分潤，於是詢問「現在店裡加盟都還ok嗎？」家寧哥則回「後來打算都直營經營」。他滿臉問號，翻開合約查看，才發現上面確實是寫加盟，而不是直營店，因此拿不到分潤，「我是真的笨⋯才會被他鑽漏洞，這一切難道也是張媽媽指使？」

他表示，「但我也不能確認他的分店是否直營店、是否是加盟店，且雞肉攤的真實營運狀況，我都不得而知」，公開這件事並非為了計較分潤，只是想表達自己遭遇的不公平待遇，「而且我很確定他們是一家人！」

他也提到，Andy控訴家寧的事件爆發後，家寧哥哥還來找他討論公關問題，「真的是有事就找我，100%把我當免費工具人，Andy老師你辛苦了，他們這一家都這樣，欺人太甚」。