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Andy反擊片「10小時破300萬觀看」　網抖內揪1關鍵：誰有鬼很明顯

▲Andy表示僅領到695萬。（圖／翻攝YouTobe）

▲Andy火速回應。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）

記者曾筠淇／綜合報導

Andy老師在11日上傳影片，控訴家寧一家人奪走經營10年的頻道，讓他在分手後一無所有。女方昨（14）日透過粉專發布聲明稿回應後，Andy火速在6小時後，再發影片打臉聲明內容。網友比較雙方的回應速度後，便直呼「誰有鬼很明顯了」。

Andy在11日發布影片後，許多網友都高度關注此事，然而卻遲遲沒有等到家寧發聲回應。直到14日下午5時許，才終於看見「群海娛樂Qunhaient 」發布聲明稿，針對薪資、財務結算、頻道管理權、股權與董事職務、商標權及車輛所有權、法律程序列出6點回應。

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相比之下，Andy在6小時後就發布「直球對決張家人聲明！」的影片逐條回應，實在非常火速。而該部影片曝光後，至截稿前，觀看次數已超過323萬次，留言也破3萬則。

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）

▲影片發布10小時，觀看次數已超過323萬次。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）

其中，更有不少國內、外網友抖內，「Andy太有禮貌，還用您，而不是你，香港粉絲支持你，加油」、「背著我老婆，人生第一次網路上抖內，台灣人，自己挺，加油」、「來自香港的支援，張家人偷了你的200萬頻道，各位兄弟們用三天時間創造奇蹟，幫你個人頻道達成了」、「Andy老師，我是香港的一個中學生，口袋裡沒什麼錢，沒辦法像其他人一樣用很多錢支持你，但我真的很想寫下這些話，讓你知道你不孤單」。

此外，也有網友比較雙方回應速度，直呼「一個花三天寫了一個不知所云的聲明稿，一個只用不到幾小時就正面回應，誰有鬼很明顯了吧」、「不到幾個小時還加上剪片字幕，超快！張家到底在幹嘛」、「果然講話有憑有據的人就是站得住腳吧，作賊心虛才會在那邊打模糊戰，那個聲明真的有發比沒發還糟糕」。

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