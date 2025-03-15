Andy老師訂閱馬拉松直播　1逆風留言揭「+0苦衷」被圍勦

記者葉國吏／綜合報導

YouTube頻道「Andy老師」訂閱人數超過200萬，正是超車「眾量級」頻道。YouTube就有人直播300萬訂閱倒數馬拉松，超過上百人觀看，不過有網友發現有帳號逆風發文，截圖上傳爆廢公社引起討論。

Andy在11日晚間發布《10年了！227萬訂閱眾量級CROWD「原來不是我的？！」》影片後，頻道訂閱數在13日凌晨突破100萬，48小時後，在15日凌晨3點54分衝破200萬訂閱。

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▲Andy老師300萬訂閱倒數馬拉松直播。（圖／翻攝YouTube／桃園庫里TYCR）

YouTube頻道「桃園庫里TYCR」發起「Andy老師300萬訂閱倒數馬拉松直播 ! 訂閱正式超車曾淑惠 ! 快來一起幫Andy老師集氣吧 !」，線上同時觀看人數超過150人，觀看網友留言「0一直買」、「太猛啦甚麼時候超過的」、「律師 正義靠你了 Andy 加油」、「​​眾量級這頻道大約10年 可以推測很多網友帳號都已更新了，可能想退也退不了，而且眾量級在跟老師尬速度時有一段時間還有回補，我個人認為眾量級已不純了。」

直播期間有一位網友逆風發文挺家寧，自稱是家寧的朋友，表示家寧是有苦衷，是Andy家人反對結婚才被迫分手「其實主要是男方問題」，甚至透露Andy的持股是當年Andy豪氣送出的。不過這段話被網友截圖貼上爆廢公社引起其他人打臉「這種看看就好，一堆風向文（詐騙）借由這次議題詐騙猖獗！」、「帶風向的假帳號」、「莫名其妙上來發文自稱誰誰朋友，帶風向的手法也太拙劣了吧」。

▼馬拉松直播中有網友的發文被截圖轉載引起討論。（圖／翻攝臉書／爆廢公社）