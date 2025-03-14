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戰爭與影像的文化對話　世新廣電系研討會聚焦當代媒體研究

圖一：市場規模龐大的豎屏劇蔚為風潮，世新廣電系老師盧柏翰發表相關研究成果。（圖／世新大學提供）

▲ 市場規模龐大的豎屏劇蔚為風潮，世新廣電系老師盧柏翰發表相關研究成果。（圖／世新大學提供，下同）

台北訊

戰爭影像如何形塑我們的記憶與認知？在全球局勢動盪不安的背景下，世新大學廣播電視電影學系於今（14）日舉辦的學術研討會「當代媒介與影像論壇–戰爭、邊緣政治與和平轉機研究與創作」，不僅提供深度的學術交流，更以創新視角直擊戰爭與媒介交織的複雜議題。

自2022年俄羅斯對烏克蘭發動特別軍事行動以來，全球局勢持續動盪，戰爭的火藥味不斷升溫。歷史上的戰爭，從思想爭霸到地緣政治，皆深刻影響社會發展，而廣播、電視與電影作為重要媒介，既見證戰爭的殘酷，也通過虛構文本反思戰爭與和平的可能性。從《將軍號》到《1917》，從《螢火蟲之墓》到《賽德克．巴萊》，影視作品以多樣形式呈現戰爭的面貌。本次研討會藉由探討戰爭與媒介的交織，聚焦影視與聲音作品如何記錄、反思並影響當代戰爭與和平轉機，亦為相關研究提供一個跨領域的交流平台。

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圖二：在地化影音浪潮深受消費者喜好影響，世新廣電系碩士生蘇怡萱發表其最新研究成果。（圖／世新大學提供）

▲ 在地化影音浪潮深受消費者喜好影響，世新廣電系碩士生蘇怡萱發表其最新研究成果。

本次研討會共設有7個場次，涵蓋「直屏與後殖民電影」、「數位時代的影像文化與社群參與」、「OTT平台與明星品牌」、「音樂、戰爭與文化記憶」、「戰爭影像與實驗電影」、「AI、影視創作與劇本」、「戰爭敘事與影像再現」等多元主題，吸引來自世新大學、成功大學、臺灣師範大學等22組學者與創作者參與發表。

精彩的論文內容包括：《豎屏劇敘事手法和置入包裝分析－以〈夜班日記〉為例》、《黑道電影的認知與建構─以〈角頭〉系列為例》、《從抗爭到流行：上世紀60年代反戰歌曲對2000後流行音樂的傳承與影響》、《地緣政治下 YouTube 平台的認知作戰現象觀察》，以及以AI技術探索影視創作未來的《創作領域學生AI焦慮對學習成效的影響研究》等，展現出廣播、電視、電影媒介在不同時代與文化中的多樣性。

圖三：世新大學廣電系研討會聚焦戰爭與和平，探討對影視音作品的影響與啟發。（圖／世新大學提供）

▲ 世新大學廣電系研討會聚焦戰爭與和平，探討對影視音作品的影響與啟發。

世新大學廣電系主任葉基固表示，該系以理論與實務並重為特色，無論是學術論文還是創作作品，皆能在此找到交匯的舞台。本次研討會的主辦人、世新廣電系教授劉永晧則指出，戰爭作為一個全球性議題，其影響早已超越疆界，透過電影、電視與聲音媒介的表現，可以重新審視戰爭的本質與其文化脈絡。研討會也邀請到臺灣大學人文社會高等研究院院長廖咸浩教授進行專題演講《以上／商帝之名：聖戰、資本與「黑暗啟蒙」》。廖咸浩以其深厚的學術背景，深入探討戰爭影像的多重敘事層次，並剖析其如何透過電影、紀錄片與數位媒體建構國族認同與意識形態，激發全場師生討論。

圖四：世新大學廣電系年度學術研討會展現學術與實務結合，開拓媒體研究與創作新可能。（圖／世新大學提供）

▲ 世新大學廣電系年度學術研討會展現學術與實務結合，開拓媒體研究與創作新可能。

世新大學廣電系長期致力於媒體人才的培育，課程設計涵蓋廣播、電視與電影三大領域，並隨著產業需求不斷優化。114學年更名的「廣播與聲音設計組」，著重於聲音傳播與廣電理論的養成，提供如「聲音設計與應用」、「數位音樂創作」等特色課程，更貼近聲音產業的發展需求。

電視組則專注於影音製播與營運，課程涵蓋創作、製作與行銷，培養學生在電子媒體匯流中的競爭力。電影組以創意構思與美學鑑賞為核心，強調電影理論與實務的結合，為學生提供完整的電影製作與營運能力培養。

世新廣電系不僅擁有豐富的課程資源，更以與時俱進的教學方式，為學生在廣播、電視、電影及數位內容創作領域打下堅實基礎，並透過每年一度的學術研會凸顯學術與實務上的卓越地位，為媒體研究與創作開拓更多可能性。

圖五：世新大學廣電系舉辦當代媒介與影像論壇，深入解析戰爭與和平轉機的多元面向。（圖／世新大學提供）

▲ 世新大學廣電系舉辦當代媒介與影像論壇，深入解析戰爭與和平轉機的多元面向。

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