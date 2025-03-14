台東轉運站旁17日起施工封路　公車計程車搭乘區異動

▲台東轉運站旁17日起施工封路。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為提升新生公園周邊環境，台東轉運站周邊的中山路及鐵花路將自114年3月17日起封閉施工，預計工期60天。封閉期間，公車與計程車的乘車地點將有所調整，台東縣政府提醒乘客留意相關變更，以免影響通勤或出行。

台東縣政府表示，此次工程旨在改善新生公園周邊環境，並串聯鐵花新聚落與新生公園場域，提供更優質的活動空間。施工期間，原本的公車下車地點將從中山路（旅人驛站前）暫時移至新生路公園側（原計程車排班區），而公車上車點仍維持在轉運站，但第一、二號月台將暫停使用，以確保公車迴轉安全。縣府建議乘客搭車前，先向現場工作人員確認最新搭車資訊。

此外，原計程車臨時排班區將向前調整約20公尺，改設於新生路路側（秀泰生活館往新生路69巷口方向），搭車民眾需特別留意變更位置。縣府也提醒乘客在上下車時務必注意交通安全，確保自身安全無虞。

台東縣長饒慶鈴表示，雖然施工期間可能對交通造成短暫影響，但新生公園改造後將提供更優質的休閒與活動空間，讓縣民享受更舒適的環境。她也感謝民眾的耐心與支持，共同期待新生公園的嶄新面貌。

台東縣政府交通及觀光發展處表示，縣府將全力推動工程進度，確保如期完工，並盡可能減少對周邊環境的影響。同時，交觀處也感謝客運與計程車業者配合此次調整，客運業者將儘速公告最新的月台資訊，以降低對周邊居民與乘客的不便。