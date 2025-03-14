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高雄智慧城市展3／20登場！18醫院打造最大AI主題館　3大亮點曝

▲▼2025智慧城市展。（圖／記者許宥孺攝）

▲2025智慧城市展將於20日登場，16家醫院、2所學校將打造最大AI醫療主題館。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

2025智慧城市展20日起， 一連三天將在高雄展覽館登場，今年有500個攤位規模，涵蓋5G AIOT、智慧治理、智慧醫療、綠能永續、智慧交通等AI科技應用方案。最受矚目的是由高雄16家醫院、2所大學設置的「智慧醫療主題館」，並於展期期間舉辦「智慧醫院院長大會」，全台百餘位醫院院長將齊聚，探討如何透過AI減輕醫療負擔。

台灣智慧城市產業聯盟會長簡志誠表示，智慧城市展已是亞洲最具規模的物聯網產業盛會，今年展覽以「AI賦能」、「智慧醫療」、「淨零永續」為三大核心主題，藉由展覽及17場跨領域論壇，預期將吸引超過4萬名專業人士參與交流。

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高雄市副市長林欽榮表示，今年有145個機構參展，展現企業創新科技，例如運用AI與物聯網提升智慧交通的管理，讓交通更順暢、高效；還有AI智慧園區、AI智慧樓管、AI智慧停車、AED緊急救援等等，推廣產業智慧化，讓市民對智慧城市有感。市府也設置「高雄市政主題館」，展示27項AI淨零專案，這些均是市民生活、城市治理解決方案。

此次展覽最大主題，是由高雄16家醫院、2所國立大學設置的「智慧醫療主題館」，與民眾的健康息息相關。展期將舉辦「智慧醫院院長大會」、「2025智慧醫療論壇」，邀請百餘位醫療專家探討智慧醫療如何支援健康照護、減輕醫護負擔，為台灣邁向超高齡社會提供數位轉型解方。

▲▼2025智慧城市展。（圖／記者許宥孺攝）

▲高醫體系連續4年參展，今年小港醫院將AI應用於就醫流程改善獲獎。（圖／記者許宥孺攝）

高醫醫療體系連續4年參展，今年展示乳房攝影影像品質檢測系統，以即時回饋影像品質，將其運用於巡迴醫療車，能深入原鄉部落，達到醫療平權。氣管內管異常警示系統則透過影像辨識技術，預測拔氣管內管位置及拔管成功率，預判準確率高達96%，有效降低併發症與死亡率。

小港醫院今年榮獲「智慧城市創新應用獎」，導入智慧科技改善復康巴士病友就醫流程，透過數據分析、智能調度，有效縮短病人候車時間，提升就醫體驗。

▲▼2025智慧城市展。（圖／記者許宥孺攝）

▲台灣有全世界密度最高的地震儀觀測站。（圖／記者許宥孺攝）

民生公共物聯網計畫則是首次移師高雄展出，以公私協力方式，展示空、水、地、災四個面向的亮點技術成果，包含移動式空氣品質感測器、智慧地震預警系統、全災害決策系統等，透過創新技術提升防災效能、促進產業智慧化。

2025高雄智慧城市展由高雄市政府與台北市電腦公會共同主辦，國內外業者可憑名片免費換證入場，高雄市12歲以上市民也可憑身分證免費入場。

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