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漢堡王3月國王日優惠大放送！「雙層小華堡買1送1」限時3天吃

▲▼漢堡王雙層小華堡。（圖／業者提供）

▲漢堡王雙層小華堡限時3天買1送1。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

速食品牌「漢堡王」每月限定「國王日」優惠出爐，3月祭出「雙層小華堡買1送1」超殺好康，3月18日起連3天大放送，各門市數量有限、售完為止。

漢堡王3月國王日祭出「雙層小華堡買1送1」超殺優惠，特價只要139元就能吃到2顆漢堡，且不限原味、辣味，3月18日起至3月20日限時3天開跑，每筆訂單限購3組，機場店、兒童樂園店、科技廠店不適用此優惠，各門市每日售完為止。提醒須加入漢堡王官方LINE並於門市出示證明，或於官網訂餐輸入LINE官方推播專屬優惠碼才可享優惠。

漢堡王雙層小華堡是使用2片鮮嫩多汁的火烤牛肉包進4吋漢堡麵包當中，再搭配番茄片、洋蔥及爽脆生菜，打造多層次口感。

▲▼三商炸雞推出全新「青花椒綜合桶」。（圖／業者提供）

▲三商炸雞炸雞桶買1送1剩6天。

三商炸雞「炸雞桶買1送1」優惠倒數6天，至3月19日前凡於全門市購買青花椒綜合桶就送炸雞歡樂桶，特價399元，青花椒綜合桶內含3塊青花椒胸排及3塊義式炸雞，炸雞歡樂桶則含有5塊炸雞，並開放辣味、原味、義式裹粉或脆皮裹粉任選。

三商i美食卡會員則可享加碼優惠，至3月16日只要使用3點於APP領取三商炸雞兌換券，「青花椒綜合桶」特價209元、「炸雞歡樂桶」特價199元、「1+1桶」特價389元，兌換期限至3月21日。

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