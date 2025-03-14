「東京國際食品展」台南隊傳喜訊！　開展3天接單破3億超去年金額

▲「東京國際食品展（FOODEX JAPAN）」將於14日畫下句點，由市長黃偉哲親自領軍的「台南隊」開幕3天即創下新台幣3億元的銷售佳績，已超越去年4天展期的銷售金額。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為期4天的全球3大食品展之1「東京國際食品展（FOODEX JAPAN）」將於14日畫下句點，由市長黃偉哲親自領軍的「台南隊」再度傳出喜訊，開幕3天即創下新台幣3億元的銷售佳績，已超越去年4天展期的銷售金額。

其中來自地震災區的多項農特產品都頗受好評，而芒果產期未到，也已有廠商下大筆定單預購。由於展期14日還有一天才結束，預料2025年的銷售成績將遠超去年，成果相當豐碩。

市長黃偉哲表示，對於本次東京食品展銷售成績亮眼，感到非常欣慰，一方面藉由這次的東京食品展，成功地讓更多人認識台南的高品質農特產品，建立「台南」品牌優質口碑，另一方面，也協助地震災區農民將產品銷往全世界，對拓展國際市場、改善農民生活有實質幫助。

黃偉哲此次率領多家台南在地農漁會、業者再度進軍2025東京食品展，從11日開幕起，台南展區的洽談熱鬧滾滾，人流絡繹不絕，根據市府農業局統計，截至13日現場接單金額超過3億台幣，已突破去年4天的銷售總額。

農業局指出，本次前往參加東京食品展的台南在地廠商，有許多都來自0121地震災區，例如來自楠西區的台灣黃金蕎麥公司、綠品國際生技股份有限公司、玉井區的玉井之門食品有限公司、東山區的詠糧實業有限公司等，現場除銷售楠西蜜棗鮮果、鳳梨，也有冬瓜茶磚、芒果果乾等，都相當受到國外廠商歡迎，尤其芒果雖然還未到產期，但已有廠商下大筆訂單，可以預期4天展期結束後，成果會相當豐碩。

「東京國際食品展」為亞洲最大食品飲料展，自1976年起每年舉辦（疫情期間曾暫停），今年迎來第50屆。為拓展本市農產品海外行銷通路，台南市政府每年輔導農民團體參與，推廣鮮果及農特產品不遺餘力。本次台南市政府以「優選台南 世界交陪」為主題，集結多家農漁會、水產、鮮果貿易商、加工廠等優質業者，精心挑選超過100多種台南特色產品，全力進軍國際市場，向全球展現台南的獨特魅力與美味。