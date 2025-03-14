北市圖APP推薦前5名全是「情愛漫畫」　家長憂影響小孩價值觀

▲王欣儀接獲陳情，指北市圖APP推薦前5名全是「情愛漫畫」，家長憂影響小孩價值觀。（圖／王欣儀議會辦公室提供）



記者陳家祥／台北報導

台北市議員王欣儀接獲家長陳情，指市立圖書館APP推薦的書籍不適齡，驚見「方舟奇航R」、「帥哥醫生的戀愛很溫柔」、「老師的女友」等情愛書籍，擔憂影響到孩子的價值觀。對此，北市圖回應，為減少部分家長之疑慮，未來在進館新書資訊提供上，會將不同年齡層讀者之適讀性列入考量。

王欣儀表示，日前接獲國小家長陳情，指台北市立圖書館APP作為所有年齡層皆可瀏覽的公家平台，卻未對內容進行適當過濾。家長反映，打開APP首頁的「新書推薦」，前5本竟全是情愛漫畫，導致孩子在沒有家長指導的情況下，可能接觸不適當的書籍，進而影響價值觀。

王欣儀指出，現今兒童使用3C產品的時間長，接觸網路資訊的機會大增，若缺乏適當的分級制度與引導，恐讓孩子受到錯誤資訊影響，對性別議題產生偏差認知，甚至影響人格發展，要求教育局及市立圖書館，應強化審查與分級機制。

對此，北市圖表示本館的「iREAD APP」並未區分不同年齡使用者版本，APP內建的新書推薦區，是隨機輪換提供近期新進徵集入館之圖書資料，供讀者自行選擇是否進一步辦理借閱，且所提供之書目以非限制級出版品為限。

北市圖強調，議員轉達之家長疑慮，如方舟奇航等情愛主題圖書，確定不是未滿18歲者不得閱聽之限制級出版品。公共圖書館徵集各類型圖書資料，提供多元觀點、多元主題，滿足不同讀者之閱讀需求與偏好，但為減少部分家長之疑慮，未來在進館新書資訊提供上，會將不同年齡層讀者之適讀性列入考量。