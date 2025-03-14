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3／15國際消費者權益日，千萬不能忽視的醫美安全權益！醫提醒：非凰凰電波原廠認證，八成有假

消費中心／綜合報導

台灣醫美市場蓬勃，醫美保養已逐漸成為民眾愛美日常，但多次聽聞警方破獲偽造仿造醫美集團，而每年3月15日被訂為「國際消費者權益日（World Consumer Rights Day）」，世界各國政府與企業藉此機會來提升消費者消費意識，台灣皮膚暨美容外科醫學會理事長-彭賢禮醫師也特別提醒，醫美為一門專業的醫療，即使醫美已為求美者的保養日常，但安全、效果仍是專業醫療不可忽視的重要議題，提醒求美者及從業醫師，仍需為醫療安全性嚴格把關。

▲▼醫提醒：非凰凰電波原廠認證，八成有假。（圖／資料照）

▲擁有豐富臨床經驗的台灣皮膚暨美容外科醫學會理事長-彭賢禮醫師，呼籲民眾應重視醫美安全權益。（圖／資料照）

醫美安全權益，由自身把關，鳳凰電波只有原廠認證診所，才是真鳳凰！

近期警檢多次破獲違法改造、變造假貨醫材，恐傷及民眾醫療安全，彭賢禮醫師進一步說明，現今醫美市場上，仿冒與未經認證的醫療設備層出不窮，一些不肖業者以來路不明的儀器混充正品，導致效果大打折扣，甚至可能帶來肌膚風險，不可不慎！以鳳凰電波為例，作為電波拉提技術的先驅，美國正宗鳳凰電波不只是擁有70+項專利技術的單極電波創始者，更有超過70篇國際文獻實證安全有效，專利技術下的效果及安全性是獲得美國FDA和衛福部雙認證及專業醫師臨床證實，而仿造的機器，不只可能無效，甚至在仿造、變造過程中容易造成消費者肌膚傷害！

而坊間假貨包裝話術眾多，消費者應慎選原廠認證的認證診所，因為鳳凰電波原廠並無以任何型式與非認證機構合作，因此如果不是原廠認證診所8成有假，求美者可在療程前至官網查詢「原廠認證診所名單」，市場也多次聽聞以技師到府施打、工作室施作等非法低價醫美，探頭、機器來源更要當心。

彭賢禮醫師特別提醒：「施作鳳凰電波療程時，務必確認儀器是否為「原廠正貨」，並確保由原廠專業工程師定期保養與維護。且探頭必須經過認證，確認為一次性使用，若發現重複使用或來路不明的探頭，應提高警覺。千萬不要使用未經台灣FDA檢驗認證的違法機器或探頭，這都是風險極高的醫美！」

▲▼醫提醒：非凰凰電波原廠認證，八成有假。（圖／翻攝自林心如IG）

▲專業醫師X品牌大使齊聲呼籲：醫美需認明正規「原廠認證診所」。（圖／翻攝自林心如IG）

而鳳凰電波愛用者－林心如，也在國際消費者權益日前夕在社群PO文呼籲消費者在追求美麗的同時，更要認明正貨，保護自身權益。切記選擇政府認證診所與合格醫師，價格過低的療程需特別警惕，勿輕信來路不明的廣告與宣傳話術，才能讓每一次的鳳凰體驗都安心無虞。

拒絕假貨！三招教你驗明正身，避免落入山寨鳳凰的陷阱！

彭賢禮醫師進一步分享，進行醫美療程前，原廠正貨、合法醫師、及認證合規醫療院所仍為最重要的醫美核心，千萬不要被包裝的銷售行銷話術所誤導，忽視醫學本質首重安全、有效。

如鳳凰電波更有原廠認證辨識系統，可以在施打鳳凰電波前務必確認以下事項，以保護自己醫美安全權益。

一、可先到鳳凰電波官網查詢「原廠認證診所」，並請診所出示「原廠機器證書」，原廠沒有與未認證機器以任何形式合作，切記原廠官方認證診所，才是真鳳凰！

二、鳳凰電波探頭，須確保是全新未開封，並使用官方LINE帳號，親掃QRCODE辨別真偽，進而保障自身醫療權益與療程安全。如果沒有官方LINE或辨識結果不是原廠正貨，就千萬要小心！

▲▼醫提醒：非凰凰電波原廠認證，八成有假。（圖／資料照）

▲▼鳳凰電波有原廠認證辨識系統，可以在施打鳳凰電波前先做確認。

▲▼醫提醒：非凰凰電波原廠認證，八成有假。（圖／資料照）

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