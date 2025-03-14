「YT狂刷一排贊助」她爆反感　曝Andy臉皮超薄！網秒懂：假善心

▲Andy指控前女友家寧一家的8大罪狀。（圖／翻攝自IG／andy1994x）



網搜小組／劉維榛報導

眾量級Andy分手後，沒了金源、頻道也被女方家人奪走。而網友們也義氣相挺，32小時讓他回歸百萬YTR身分，抖內也超過700萬元，甚至有房仲要送房、網紅闆妹、蹦闆分別喊話贊助500萬創業基金、精品任他挑等。對此，有網友直言，Andy不是厚臉皮之人，與其要他主動開口，不如直接寄送公關品。

一名女網友在Threads表示，Andy最新上傳227萬訂閱眾量級CROWD「原來不是我的？！」的影片，看到下方好多廠商要贊助Andy老師，讓原PO一開始覺得很感動，然而令她不解的是，為啥所有句構都是「只要Andy開口」、「任Andy挑選」？

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原PO認為，前提是Andy要主動討要、主動聯繫，「怎麼可能看不出來他是個臉皮超薄難開口的人啦？」

對此，原PO直呼看了很反感，「真的看了好煩，好像那種吃定對方不會開口要，又愛把『我是為了你好』掛嘴邊的的畫餅男！」

最後，原PO也真心喊話，若各界想幫助Andy度過難關的話，可以改為「已信件聯繫Andy老師，再麻煩回傳公關品寄送收件資訊，若用不到可二手轉賣、贈與粉絲。純贊助，無須發文及限動，若喜歡再分享即可。」

底下引來2萬人點頭回應，「我那時候看到電腦任你挑的時候，心裡也突然閃過一個問題：他真的會開口去挑要哪一台嗎」、「太認同了」、「真的，有心送都是直接要配送地址了」、「感覺他就不是會主動要的人，比起給他挑，發業配給他還比較能接受」、「真的會不好意思拿，不如直接問合作，互惠互利」、「確實，以他的個性真的不太敢去要吧」、「完全同意，一堆假善心真廣告的，在有重大流量事情的時候都會跳出來」。