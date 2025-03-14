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QS學科排名公布　台大7領域衝進全球前50大

▲▼台大校門、台大大門、椰林大道。（圖／記者許敏溶攝）

▲最新QS大學學科排名，台大共有7個領域衝進全球前50名。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

QS 2025年度大學學科領域排名日前公布。台大在55個學科領域接受評比47個領域上榜，不僅是國內各大學入選最多，更有7個領域擠進全球前50名。台大指出，這次進步學科共通點多在學術聲望、業界聲望、論文被引用情形或國際合作網絡等有所提升，未來台大面對各項國際排名競爭都會持續檢討，努力精進。

英國高等教育調查機構（QS）日前公布2025年度大學學科領域排名，台灣各大學當中，台大共有47個領域上榜，為國內各大學入選最多，其次為成大32個、清大23個、陽明交通大學21個、中山大學20個、台師大18個、台科大和中興大學14個，政大與中央大學都是13個。

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台大表示，這次共有55個學科領域參與評比，各學科領域排名及成績大致較去年進步，共有47個學科領域進入前200排名（去年44個），38個學科領域進入前100排名（去年32個）；7個學科領域進入前50排名（去年6個）。進榜的47個學科領域幾乎均為國內第一。

台大指出，這次學科排名統計區間，與去年6月發布的QS 2025世界大學排名統計區間相同。這次進步學科的共通點多在學術聲望、業界聲望、論文被引用情形或國際合作網絡等有所提升；未來台大面對各項國際排名競爭都會持續檢討，努力精進。

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