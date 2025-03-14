普丁要求直接討論俄烏停火協議　川普：樂意見面或通話

▲美國總統川普與俄羅斯總統普丁。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

俄羅斯總統普丁今天表示，原則上同意美國主導的俄烏停火30天方案，但需要與美方官員進一步討論細節。對此，美國總統川普回應，他樂意與普丁會面或通話，但強調「我們必須盡快把這事解決」。

普丁指出，俄國同意美國的烏克蘭戰爭停火方案，但認為任何停火都必須解決衝突的根本原因，且還有許多細節需要處理。他表示，「我們支持以和平方式結束這場衝突的想法」，並建議或許需要打電話給川普總統進行討論。

川普在白宮接見北約秘書長呂特（Mark Rutte）時回應媒體提問，稱普丁的發言「很正面，但這還不夠」，並表示他很樂意與普丁見面或通話，但強調「我們需要盡快把這事解決」。川普強調，每天都有因俄烏戰爭喪命的人，「我們沒有太多時間，必須盡快解決，這應該不會太困難」。

美國和烏克蘭高層在沙烏地會談後，烏克蘭接受華府提出的停火30天建議，包含立即實施為期30天的臨時停火，並可經雙方同意延長停火期限。美國隨後也恢復對烏克蘭的軍援和情報共享。

川普表示，停火是第一階段，美烏雙方已討論過最終協議的諸多細節，現在就看俄羅斯是否接受，「如果他們不接受，全球將為此感到失望」。