同意停火30天？俄準備好與美國對話　普丁可能打國際電話

▲克里姆林宮表示，普丁13日可能會對停火協議發表評論。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

俄烏戰爭和平談判出現最新進展，俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）表示，俄羅斯已經準備好與美國針對美烏討論的和平提議進行對話。在此之際，克里姆林宮指出，普丁稍晚可能會講國際電話，但並未透露對方是誰，普丁13日可能會對停火協議發表評論。

路透、衛報報導，烏克蘭在本周在沙烏地阿拉伯與美國高階外交官會談之後，接受華府提出的30天停火協議，包括立即實施為期30天的臨時停火。在這之後，美國表示正向莫斯科政府提交這份提議。

俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃13日表示，俄羅斯已經準備好要與美國進行討論，最早周四就會展開接觸。克里姆林宮指出，美國針對擬議的停火協議提供部分資訊，普丁可能會在13日晚些時候講國際電話。

衛報指出，尚不清楚普丁屆時將與誰通電話，但已知美國總統川普正等待普丁是否同意在烏克蘭停火30天的相關消息。

此前，克里姆林宮已證實美國談判代表正飛往俄羅斯，但拒絕回應俄羅斯是否向美國提交止戰要求清單。克宮外交政策顧問鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）與美國國安顧問瓦爾茲（Mike Waltz）已於12日通過電話。