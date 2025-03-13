超噁！高工團膳銀絲卷「變吸油海棉」　徒手一捏擠出1碗油

記者林東良／台南報導

有網友在網路社群PO出影片，畫面中1名女學生手捏銀絲卷，竟像擠海棉一樣，滴出1小碗油，網友稱：「學校的銀絲捲擠出來的油都能炸薯條了」引熱議，有網友回應：「那油夠你煮三菜一湯了」，校方表示，那是學生團膳，疑因外包廚房未墊濾油網，以致最底下銀絲卷吸滿油汁，校方已請廠商立即改善，避免類似情事再發生。

▲有網友在網路社群PO出影片，畫面中是1名女學生手捏銀絲卷，竟像擠海棉一樣，滴出1小碗油，引起網友們熱議。（圖／翻攝自Threads／pinze_11_20 ）

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▲台南該所高工的同學們表示，就是覺得銀絲卷真的滿油的。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南該所高工的同學們表示，「就是覺得銀絲卷真的滿油的，個人覺得是不是很喜歡啊，沒有到很好吃，真的太油了，但因為不想浪費食物，就把它吃完，網路上那個影片是真的」。另也有同學反映「覺得很油，反胃」。

該校學務主任說明指出，對於銀絲卷為什麼會那麼油？這起銀絲卷這件事，因學校團膳是服務2千多名學生、71個班級，所以在炸物上面，特別在禮拜三，團體活動這些時間，校方會特別提供比較吸引同學的菜色，但這次銀絲卷會這麼油，學校跟餐廳檢討發現，是將銀絲卷放置在餐桶上時，底下沒有放濾油網，所以在同學拿到最後一塊時，可能那銀絲卷又是一個會吸油的食物，所以它就特別的油。

學務主任說，校方也跟餐廳檢討，因為校方希望同學可以吃到最熱的食物，炸物這東西大家都知道，剛炸起來是最好吃的，所以校方希望他們可以吃到最熱的食物。要送到71個班級，等到他們中午時間可以食用，這上面必須有一個時效性，以後在這個餐桶，如果是屬於炸物部分，校方會強制要求下方加裝濾油的網絲，才不會讓在下面的炸物，尤其又是會吸油的食物，感覺特別的油膩。

校方強調，12日晚上接到訊息之後，就馬上就跟餐廳這邊做了解的一個狀況。餐廳是外包的，餐廳是公開招標來簽訂合約，所以在食安上面如果有發生任何問題，都會依照合約上來進行改善、賠償、保險等。

學務主任強調，學校的菜單都是每一週會決定下週菜色，並且公告給同學知道，然後所有的菜色在當天也都會上傳照片，記錄在學校行政團隊的群組裡面，這次銀絲卷炸物事件，已強制會要求未來餐廳在油炸物的部分，在不鏽鋼餐桶的下層放置濾油網，希望能夠在炸物送到學生的手上的時候，同學夾到最下層食物時，不會這麼的油膩。