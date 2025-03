52名囚犯集體越獄！破壞3道安全門後逃離...屋頂逃跑畫面曝

▲印尼發生大規模越獄。(圖/翻攝自X)

圖文/CTWANT

印尼亞齊省爆發一起嚴重越獄事件,超過50名的囚犯10日從庫塔坎監獄(Kutacane Penitentiary)越獄,這些囚犯破壞兩道安全門後徒步逃離,而囚犯越過安全門,從建築物屋頂逃逸的畫面如今也曝光,目前仍有26人在逃。據了解,囚犯會越獄原因恐與監獄過於擁擠有關。

從社群平台上瘋傳的畫面可見,有些囚犯從屋頂逃跑,有些則在馬路上奔跑,甚至穿越路邊攤販後,才從不同方向逃走。據印尼的《羅盤報(Kompas)、《時代報》(Tempo)報導,這起越獄事件發生在10日,這52名囚犯趁著當地穆斯林的開齋期間脫逃,囚犯們先破壞了3個上鎖的安全門,接著從監獄正門跨越柵欄逃跑。

另據《每日郵報》引述庫塔坎監獄典獄長哈希姆(Andi Hasyim)表示,當時正值早餐時間,囚犯們在餐廳排隊領取食物之際,數十人突然集體破壞3道安全門後逃離監獄。

根據報導,這些逃獄的囚犯大部分是涉及毒品案件,而越獄爆發隔天,當地懲教局局長馬舒迪(Mashudi)訪問了這座監獄並發現,該監獄設定僅能容納100人,實際上卻關了368人,根據馬舒迪指出,「由於房間不夠,有些囚犯被迫睡在房間外」,除了監獄容量不足,負責守衛的預警也只有24名。

針對這起越獄事件,截至12日傍晚,亞齊省的官方表示,已有26名脫逃囚犯被警方逮捕,警方也呼籲仍在逃的囚犯立即向警方自首。

| Viral Video | 53 inmates escape from an overcrowded prison in #Indonesia; 21 caught, 32 still at large.#PrisonBreak #viralvideo #TheStatesman pic.twitter.com/0YUszL9wY5