52名囚犯集體越獄！破壞3道安全門後逃離...屋頂逃跑畫面曝

▲印尼發生大規模越獄。（圖／翻攝自X）

圖文／CTWANT

印尼亞齊省爆發一起嚴重越獄事件，超過50名的囚犯10日從庫塔坎監獄（Kutacane Penitentiary）越獄，這些囚犯破壞兩道安全門後徒步逃離，而囚犯越過安全門，從建築物屋頂逃逸的畫面如今也曝光，目前仍有26人在逃。據了解，囚犯會越獄原因恐與監獄過於擁擠有關。

從社群平台上瘋傳的畫面可見，有些囚犯從屋頂逃跑，有些則在馬路上奔跑，甚至穿越路邊攤販後，才從不同方向逃走。據印尼的《羅盤報（Kompas）、《時代報》（Tempo）報導，這起越獄事件發生在10日，這52名囚犯趁著當地穆斯林的開齋期間脫逃，囚犯們先破壞了3個上鎖的安全門，接著從監獄正門跨越柵欄逃跑。

另據《每日郵報》引述庫塔坎監獄典獄長哈希姆（Andi Hasyim）表示，當時正值早餐時間，囚犯們在餐廳排隊領取食物之際，數十人突然集體破壞3道安全門後逃離監獄。

根據報導，這些逃獄的囚犯大部分是涉及毒品案件，而越獄爆發隔天，當地懲教局局長馬舒迪（Mashudi）訪問了這座監獄並發現，該監獄設定僅能容納100人，實際上卻關了368人，根據馬舒迪指出，「由於房間不夠，有些囚犯被迫睡在房間外」，除了監獄容量不足，負責守衛的預警也只有24名。

針對這起越獄事件，截至12日傍晚，亞齊省的官方表示，已有26名脫逃囚犯被警方逮捕，警方也呼籲仍在逃的囚犯立即向警方自首。





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