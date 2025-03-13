精緻頂級鐵板料理登場！嘉義初物鐵板燒鍋物展現食材原始風味

▲嘉義大雅路初物鐵板燒鍋物端出澳洲水姑娘、活鮑魚、白蘆筍、白鯧等春季食材 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義大雅商圈全新山樣子美食基地園區裡「初物鐵板燒鍋物」2024年5月揭開序幕，主打頂級鐵板藝術料理，新銳主廚毛乃康領軍年輕餐飲團隊，並以鐵板燒料理為媒介，選用頂級活海鮮與在地食材，結合日、法式與台灣味料理手法，透過精湛的烹飪技術來彰顯食材最原始的風味與口感，呈現出如山海般澎湃卻簡單美好的風味，帶領饕客來一場回歸食材本質的細膩體驗。

▲將鱈場蟹做成銅鑼燒 。（圖／記者翁伊森攝）

即日起推出全新春季菜單，內含澳洲水姑娘、活鮑魚、白蘆筍、白鯧等春季食材入菜，一場季節限定的異國餐食體驗，邀您一同品味春季好食光。

▲初物鐵板燒二樓包廂相當隱密 。（圖／記者翁伊森攝）

「初物鐵板燒鍋物」用餐空間區分成兩層樓，一樓為新鮮食材搭配獨有自製熬煮的澄清雞高湯、金沙蝦豆腐鍋與法式馬賽魚鍋湯;二樓主打頂級鐵板藝術料理，用餐空間則配有大片落地窗，中午套餐$1,480元起、晚間套餐$2,080元起(含水資)，含兩間包廂共可容納26名賓客，隱密性極高更視適合安靜會談的空間，相當適合商務、會客餐敘。

▲初物鐵板燒主廚毛乃康介紹A5和牛料理方式 。（圖／記者翁伊森攝）

主廚毛乃康在日式及法式餐點上更是都有其獨特的見解。對日、法料理極富想像的毛乃康，將職人淬鍊的米其林的鐵板料理演繹於此，秉持回歸食材的初心的精神，從裝潢設計到食材器皿都大有講究，每一處細節都呼應食材最純粹的初心，再再彰顯主廚的用心與品味。

▲主廚將來自東石的白鯧做成白鯧米粉，古早味料理徹底顛覆。（圖／記者翁伊森攝）

初物鐵板燒鍋物以「回歸食材的初心」為核心理念，嚴選當季食材入菜，演繹出一道道宛如藝術品般的鐵板料理，堆疊感官、緩緩呈現最細膩的味蕾禮遇，以餐桌為始，蔓延出一段嶄新的五感旅程。

▲頂級食材澳洲水姑娘、活鮑魚、白蘆筍、白鯧等春季食材。（圖／記者翁伊森攝）

初物鐵板燒鍋物即將於今年五月迎來一週年，自開業以來，初物鐵板燒鍋物堅持選用頂級食材，結合職人手藝，打造獨樹一幟的鐵板燒與鍋物體驗。為感謝廣大饕客的支持與喜愛，特別推出期間限定的「年度歡迎餐點」，將以匠心料理重現經典風味，以融合時令鮮味與創新手法，邀請貴賓一同回顧過去一年的美味記憶，細細品味專屬於初物的味覺饗宴。

▲極具現代感的用餐環境。（圖／記者翁伊森攝）