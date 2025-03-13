Andy頻道沒了！他祝福「拿走別人心血的人萬事如意」　網：發威了

▲家寧目前尚未回應此事。（圖／翻攝自Instagram／chianing_baby）

記者曾筠淇／綜合報導

YouTuber眾量級Andy、家寧在去年10月宣布分手，男方11日在個人頻道控訴女方一家，奪走經營10年的頻道，分手後他一無所有。對於此事，不少網友、名人都聲援Andy，棒球YouTuber台南Josh則發文表示，「單純祝福所有拿走別人心血的人都萬事如意」。

棒球YouTuber「台南Josh」有著支持哪隊，哪隊就會輸球的「反指標」神祕力量，因此也被戲稱為「國師」。對於Andy的事情，他在Threads上發文表示，大家都在竭盡所能的幫忙Andy，可是他好像幫不上忙，且也不認識對方，所以「單純祝福所有拿走別人心血的人都萬事如意」。

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貼文一出，不少人也紛紛直呼「發威了」、「你這下手太重了吧」、「全台灣只有你講這句話不會被罵」、「國師，終於又等到您出手了」、「反指標準備發威了」、「是個狠人」、「用最溫柔的方式說最惡毒的祝福」、「如果真的打起官司的話，可以祝家寧他們勝訴嗎」、「第一眼：這個人腦子撞到了是不是？仔細看了一下：原來是我大國師啊，那沒事了」。

回顧此事，Andy老師說，他在2016年創立眾量級頻道，隨著頻道受到關注，他在2017年將財務交給家寧的母親管理，但2018年開始，財務問題漸漸浮現，他每月薪資僅3萬元，未分得頻道收益。即使後來薪資調整至5.5萬元，但長達10年，他始終未曾看過公司的完整財務帳目。直到2020年，他要求查帳卻遭到推託，才開始察覺不對勁。

兩人於2024年4月1日分手，但直到10月26日才對外正式公開。隨後，Andy的頻道權限被撤除，最後在2024年11月13日的董事會上，家寧與母親聯手決議將Andy剔除董事職位，並要求簽署股權轉讓書與保密條款，讓他正式失去對眾量級的所有控制權。事發後，他於2025年2月10日寄出存證信函，要求查閱公司帳務，但家寧媽媽卻回函聲稱公司是借名登記，並反控Andy恐嚇，爭議持續延燒中。針對此事，家寧至今尚未回應。