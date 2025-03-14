家寧哥哥雞肉店傳頂讓！　網友見攤位坪數更氣「比Andy家大」

記者黃翊婷／綜合報導

網紅眾量級Andy控訴遭前女友家寧及其家人奪走辛苦經營10年的YouTube頻道，引發大眾關注。有網友13日在臉書社團發現，早在2月底的時候家寧哥哥疑似就在網路上PO文說要頂讓雞肉店，坪數大約5坪，理由是店長開刀需要長期休養，再次引發網友熱議。

▲家寧去年10月宣布分手Andy，近日她與家人被Andy發布影片指控8大罪狀，引發社會大眾關注。（圖／翻攝自家寧IG）

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有網友陸續在臉書爆廢公社、Threads上分享截圖，內容是臉書頂讓店面社團的文章，發布時間為2月27日，發文者聲稱，因為店長開刀需要長期休養，想將雞肉店轉讓，該店平均月淨利6萬元，大約5坪的攤位轉讓金額為3萬元（不含押金），且包含所有設備，該雞肉店的店名與家寧哥哥經營的雞肉店一模一樣，留下的聯繫方式也相同。

▲網傳家寧哥哥雞肉店頂讓的文章截圖。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

雖然該篇頂讓文章目前似乎已經刪除，但還是掀起網友們的關注，大家紛紛留言表示，「要下船了，Andy動作要快」、「5坪比Andy家大了（Andy的套房大約4、5坪）」、「這刀開的時間點挺妙的」。不過，也有網友認為頂讓的時間點是在Andy發布影片控訴之前，應該與這次的風波無關，隨即有網友留言反駁，Andy是在2月10日發存證信函，女方在2月28日回函，頂讓文章是2月27日發的，時間點上難免令人懷疑。

不過，家寧哥哥經營的雞肉店臉書粉專、IG目前沒有任何關於頂讓的文章，但仍有大批網友在每篇文章底下留言洗版，揚言抵制產品、要求說明事情原委，該店的臉書粉專評價甚至被洗到只剩下1顆星。

▼家寧、Andy事件懶人包。（圖／記者田暐瑋製表）