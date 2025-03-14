家寧一家連爆坑錢全面社死　她預測未來只剩1條路

記者黃翊婷／綜合報導

網紅眾量級Andy控訴遭前女友家寧及其家人奪走辛苦經營10年的YouTube頻道，引發大眾關注。網紅艾琳認為，隨著事件曝光之後，家寧一家人陸續被挖出黑歷史，「說實話台灣很小，做這樣的事基本上是社死（指人身敗名裂，被社會忽視、孤立或隔離）」，如果無法給出合理的解釋，家寧未來的發展可能只剩「去對岸喊台灣當歸之類的吧」。

▲家寧分手之後生活過得很奢華。（圖／翻攝自IG，下同。）

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Andy 11日晚間發布影片，控訴前女友家寧一家人的8大罪狀，自己辛苦經營10年的頻道，一夕之間就沒了控制權。消息曝光之後，社會輿論幾乎一面倒向Andy，許多知名網紅也紛紛發聲力挺Andy，包含蔡阿嘎、蹦闆、台南Josh、展榮展瑞等等，而家寧至今仍未出面說明。

▲家寧全身名牌，而Andy只能住在小套房，讓許多網友為Andy抱不平。

網紅艾琳13日在臉書「艾琳的日常Erin's Diary」發文表示，隨著事件持續發酵，越來越多關於家寧家人的邊角料被爆出，例如家寧媽疑似想賺價差坑了女兒系上同學1萬元訂金、家寧妹擔任經紀人時期與廠商合作出現爭議、家寧哥的雞肉店被指控玩合約文字遊戲不付錢等等。

艾琳認為，家寧是最知道Andy有多辛苦的人，對於母親只給Andy每個月5.5萬元薪水等事情，不僅沒有良心不安，還同意把Andy踢出公司董事，分手之後自己全身名牌，Andy卻只能在小套房裡吃雞肉飯，「說實話台灣很小，做這樣的事基本上是社死」，在沒有給出合理解釋之前，家寧未來的發展「大概只剩去對岸喊台灣當歸之類的吧」。