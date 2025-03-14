　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

家寧媽公司登記藏「細思極恐」3伏筆　律師：設局10年Andy怎麼防

▲▼鍾欣怡。（圖／翻攝自Facebook／帳號名稱）

▲眾量級最近爆出頻道爭議。（圖／翻攝自Facebook／眾量級CROWD）

記者葉國吏／綜合報導　

網紅眾量級Andy控訴遭前女友家寧及其家人奪走辛苦經營10年的YouTube頻道，引發大眾關注。律師林智群列出3點「細思極恐」的公司登記資料細節，直言人家10年前就開始設局，「證據有利家寧媽媽」。

YouTuber Andy老師日前控訴在與前女友家寧分手後一無所有，連經營10年的頻道「眾量級」都被整碗端走，引來許多名人為他聲援，同行也紛紛在留言抖內律師費。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過律師林智群13日列出三點「細思極恐」的公司登記資料：

1、公司資本額只有20萬元，Andy跟家寧10年前拿不出20萬元，非得張媽媽出一半的錢10萬元？自媒體跟台積電不一樣，不是資本密集，不需要太多資本，如果成立一個公司需要5000萬元，張媽媽出了2500萬元，那她取得50%股權，沒人會講話，因為如果新創公司需要這麼多錢，出最多錢的就是老大，可是群海娛樂公司不需要這麼多錢，它的資本額只有20萬元，那公司很缺那個10萬元，非張媽媽拿出來不行嗎？

▲Andy開戰家寧的影片。（圖／翻攝自Instagram／andy1994x）

2、「眾量級」頻道保守估計每年可以賺1000-2000萬元，張媽媽出資10萬元取得50%股權，每年可以進帳500-1000萬元，根本一本萬利，買台積電股票都沒這麼高的投資報酬率，張媽媽根本就是投資天后，比巴菲特還厲害。

3、當初出資程序，都是張媽媽處理的，搞不好連andy出資5萬元部分，都沒金流，可以證明5萬元是從Andy帳戶匯款的，10年前可能是張媽媽幫Andy出這5萬元，所以現在張媽媽律師函才主張「Andy只是掛名的股東」，連Andy的25%股份都是她的，因為Andy沒實際出資。

林智群律師直言「這個到法院就是對張媽媽有利的證據，人家在10年前就安排這個局，Andy要怎麼提防？」、「細思極恐。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
596 2 8806 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台灣民意民調／一面倒！過半民眾認總預算刪過頭　僅小草近7成力
「巨蟹座」藝人接連出事！　唐綺陽曾提醒：2-5月有突發狀況
脆長腿女房仲突爆紅　自曝：罹癌時被迫搬離租屋
台灣21歲女網好手被驗出禁藥物質　暫時停賽
被判30.5年落跑！通緝照片曝光　時效到2065年

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

77櫃今進館！台中新光三越開放「B2到10F」取貨　預計37天完成

鹿港4便當9百！總鋪師歌手曬照：我家的只要3百　網友驚：想買

「巨蟹座」藝人接連出事！　唐綺陽曾提醒：2-5月有突發狀況

逆風挺家寧！　台南Josh「一句話」5萬人喊讚

2025首波水逆開始！「4重災星座」有夠衰　避雷方法一次看

中華男籃一哥當爸了　「空姐辣妻」起底！曾因1句話上新聞

家寧一家連爆坑錢全面社死　她預測未來只剩1條路

老公外遇年輕妹「人妻火速離婚」　2年後小三現世報來了

家寧媽公司登記藏「細思極恐」3伏筆　律師：設局10年Andy怎麼防

今明轟雷雨！　明晚起氣溫驟降「觸及寒流」剩5℃

八里加油站前車禍！　女剛下班「走斑馬線遭撞」

王大陸抵達台中！「大平頭」造型曝光

撞擊畫面曝光！轎車左轉　遭跑車猛撞高速旋轉釀1死

「#AI女神 」 #李珠珢 來了！ 首披 #Fubon Angels 戰袍

「油到爆」！高工團膳銀絲卷　學生手一捏竟擠出小碗油

大學長違規迴轉！機車猛撞倒地 騎士一吹酒測值破表 #高雄

賓士男午夜 #逼車 狂追5mins　被害人嚇到躲大樓地下室 #台中

男童巷弄竄出撞外送員！家長怨：你沒看反光鏡...恐先吃罰單 #台中

大貨車煞車失靈「開上護欄減速」　騎士驚險逃命畫面曝 #高雄

女兒轉正為富邦悍將啦啦隊！　藍波老師等下班路：心甘情願

77櫃今進館！台中新光三越開放「B2到10F」取貨　預計37天完成

鹿港4便當9百！總鋪師歌手曬照：我家的只要3百　網友驚：想買

「巨蟹座」藝人接連出事！　唐綺陽曾提醒：2-5月有突發狀況

逆風挺家寧！　台南Josh「一句話」5萬人喊讚

2025首波水逆開始！「4重災星座」有夠衰　避雷方法一次看

中華男籃一哥當爸了　「空姐辣妻」起底！曾因1句話上新聞

家寧一家連爆坑錢全面社死　她預測未來只剩1條路

老公外遇年輕妹「人妻火速離婚」　2年後小三現世報來了

家寧媽公司登記藏「細思極恐」3伏筆　律師：設局10年Andy怎麼防

今明轟雷雨！　明晚起氣溫驟降「觸及寒流」剩5℃

77櫃今進館！台中新光三越開放「B2到10F」取貨　預計37天完成

NBA準狀元「腳踝不自然扭曲」傷退　一度坐上輪椅嚇壞球迷

國際刑事法院證實！　杜特蒂將於14日首次出庭

賴清德要調整兩岸經貿結構　卓榮泰：人流、物流、金流、秩序著手

迪佛斯立場轉變願讓出三壘：做任何球隊需要的事

Gucci新創意總監是他！震撼離開任職10年的Balenciaga　上演集團大洗牌

黃偉哲會見美國華裔民選官員協會　暢談交流台美市政治理經驗

鹿港4便當9百！總鋪師歌手曬照：我家的只要3百　網友驚：想買

賴清德宣布恢復軍審　卓榮泰：限縮對象與使用範圍「與過去截然不同」

台灣民意民調／一面倒！過半民眾認總預算刪過頭　僅小草近7成力挺

八里加油站前車禍！　女剛下班「走斑馬線遭撞」

生活熱門新聞

再挖家寧妹黑歷史「1句反咬Andy」分手內幕！網怒

家寧全家社死　她曝未來只剩1條路

家寧合作廠商被點抵制　牙醫診所澄清

全面開戰！鳳梨爆疲老闆自導自演被押走

家寧哥哥雞肉店傳頂讓　網友見1事更氣

刪除與家寧合作貼文　DR.WU聲明：已結束暫時性合作

Andy影片3天飆800萬瀏覽　DK：他花了10年

逆風挺家寧！　台南Josh「一句話」5萬人喊讚

家寧媽公司登記　律師列「細思極恐」3伏筆

即／《上班不要看》正式解散！呱吉證實

老公外遇年輕妹「人妻火速離婚」　2年後小三現世報來了

《上班不要看》宣布解散！呱吉淚曝3主因

中華男籃一哥當爸了！　「空姐辣妻」起底

房產業者霸氣喊「免費送Andy一間房」

更多熱門

相關新聞

家寧哥哥雞肉店傳頂讓　網友見1事更氣

家寧哥哥雞肉店傳頂讓　網友見1事更氣

網紅眾量級Andy控訴遭前女友家寧及其家人奪走辛苦經營10年的YouTube頻道，引發大眾關注。有網友13日在臉書社團發現，早在2月底的時候家寧哥哥疑似就在網路上PO文說要頂讓雞肉店，坪數大約5坪，理由是店長開刀需要長期休養，再次引發網友熱議。

眾量級Andy開告前女友家寧全家　命理師：要趁夏天

眾量級Andy開告前女友家寧全家　命理師：要趁夏天

林采緹認「情侶創業要更計較」　嘆：最不設防永遠刺最深一刀

林采緹認「情侶創業要更計較」　嘆：最不設防永遠刺最深一刀

吳淡如「20年前朋友幫理財遭陷害」　長文談錢：最重要還是信自己

吳淡如「20年前朋友幫理財遭陷害」　長文談錢：最重要還是信自己

闆妹聲援Andy「願給500萬創業」遭

闆妹聲援Andy「願給500萬創業」遭

關鍵字：

眾量級

讀者迴響

熱門新聞

再挖家寧妹黑歷史「1句反咬Andy」分手內幕！網怒

曾國城道歉了

家寧全家社死　她曝未來只剩1條路

Andy遭冒名推虛擬貨幣　急上火線3點澄清

蔡阿嘎「一舉動切割家寧」二伯同跟上

家寧「神隱1天出手了」！

家寧合作廠商被點抵制　牙醫診所澄清

全面開戰！鳳梨爆疲老闆自導自演被押走

深度僅3km！那不勒斯40年最強震狂搖20秒

家寧哥哥雞肉店傳頂讓　網友見1事更氣

刪除與家寧合作貼文　DR.WU聲明：已結束暫時性合作

Andy影片3天飆800萬瀏覽　DK：他花了10年

逆風挺家寧！　台南Josh「一句話」5萬人喊讚

家寧媽公司登記　律師列「細思極恐」3伏筆

快訊／徐乃麟道歉！「未用同理心看待我深感抱歉」

更多

最夯影音

更多

八里加油站前車禍！　女剛下班「走斑馬線遭撞」

王大陸抵達台中！「大平頭」造型曝光

撞擊畫面曝光！轎車左轉　遭跑車猛撞高速旋轉釀1死

「#AI女神 」 #李珠珢 來了！ 首披 #Fubon Angels 戰袍

「油到爆」！高工團膳銀絲卷　學生手一捏竟擠出小碗油

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

名牌包典當價？結果超傻眼

名牌包典當價？結果超傻眼

原價買的精品，當舖估價竟砍半？經典款與非經典款價差超驚人！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面