家寧媽公司登記藏「細思極恐」3伏筆　律師：設局10年Andy怎麼防

▲眾量級最近爆出頻道爭議。（圖／翻攝自Facebook／眾量級CROWD）

記者葉國吏／綜合報導

網紅眾量級Andy控訴遭前女友家寧及其家人奪走辛苦經營10年的YouTube頻道，引發大眾關注。律師林智群列出3點「細思極恐」的公司登記資料細節，直言人家10年前就開始設局，「證據有利家寧媽媽」。

YouTuber Andy老師日前控訴在與前女友家寧分手後一無所有，連經營10年的頻道「眾量級」都被整碗端走，引來許多名人為他聲援，同行也紛紛在留言抖內律師費。

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不過律師林智群13日列出三點「細思極恐」的公司登記資料：

1、公司資本額只有20萬元，Andy跟家寧10年前拿不出20萬元，非得張媽媽出一半的錢10萬元？自媒體跟台積電不一樣，不是資本密集，不需要太多資本，如果成立一個公司需要5000萬元，張媽媽出了2500萬元，那她取得50%股權，沒人會講話，因為如果新創公司需要這麼多錢，出最多錢的就是老大，可是群海娛樂公司不需要這麼多錢，它的資本額只有20萬元，那公司很缺那個10萬元，非張媽媽拿出來不行嗎？

▲Andy開戰家寧的影片。（圖／翻攝自Instagram／andy1994x）

2、「眾量級」頻道保守估計每年可以賺1000-2000萬元，張媽媽出資10萬元取得50%股權，每年可以進帳500-1000萬元，根本一本萬利，買台積電股票都沒這麼高的投資報酬率，張媽媽根本就是投資天后，比巴菲特還厲害。

3、當初出資程序，都是張媽媽處理的，搞不好連andy出資5萬元部分，都沒金流，可以證明5萬元是從Andy帳戶匯款的，10年前可能是張媽媽幫Andy出這5萬元，所以現在張媽媽律師函才主張「Andy只是掛名的股東」，連Andy的25%股份都是她的，因為Andy沒實際出資。

林智群律師直言「這個到法院就是對張媽媽有利的證據，人家在10年前就安排這個局，Andy要怎麼提防？」、「細思極恐。」