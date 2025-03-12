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網友批台北捷運設計不良　站名被警語遮掩引共鳴

通勤民眾抱怨北捷車廂內螢幕常輪播警語，而非顯示站名，導致民眾難以辨識到達哪一站。（本刊資料照）

▲通勤民眾抱怨北捷車廂內螢幕常輪播警語，而非顯示站名，導致民眾難以辨識到達哪一站。（圖／鏡週刊資料照）

圖文／鏡週刊

台北捷運通勤尖峰時段人潮洶湧，乘客在擁擠的車廂中難以看清到站資訊，近期有民眾反映，車門上方螢幕到站時經常被警語跑馬燈佔據，無法即時顯示站名，引發許多通勤族共鳴，貼文累積超過40萬人次觀看。

一名網友在threads發文抱怨台北捷運車廂設計不良，每次捷運到站時，車門上方的電子螢幕總是輪播警語，而非顯示站名，因此他強烈要求北捷：「給我定在站名！」

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貼文引起廣大廣有共鳴，紛紛留言表達相同感受，「這就是為什麼我昨天下錯站的原因」「到站的時候跑警語真的有夠煩」「都要找外面實體的站名，是視力測試吧」「吼有人說出我心聲了」「台北人每天坐也都要都盲猜」「人多的時候真的看不到外面是什麼站」，多數網友皆強烈表達辨識困難的困擾。

部分網友則認為問題在乘客本身，「不要一直滑手機」，有人也不以為然表示「看一下門外不就知道了」。對此，許多網友則反映現實上的盲點，「事實是絕大部分時間，你看出去不會看到站名」「上下班期間人潮洶湧常常看不到窗外」「列車停下時你坐的車廂不會剛好停在有寫站名的柱子或牆面」，甚至表示在擁擠的車廂內，北捷的廣播可能難以聽清，特別是在上下班尖峰時段人潮眾多，這些問題會更加明顯。

此問題並非首次被提出，2024年已有民眾向北捷反映，但得到的回覆卻僅是制式化回答，以「已大致符合多數旅客需求」搪塞，並建議使用「臺北捷運GO」APP的下車提醒功能，此舉引發民眾不滿，認為官方將問題歸咎於個人，「就是在跟我們說『其他人都很接受喔，是你們自己的問題』」。


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