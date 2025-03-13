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百萬YTR「鞭炮嚇蝙蝠」挨轟！陽管處：違反國家公園法開罰3000元

▲陽明山地區坪頂古圳路線指示牌。（圖／記者彭懷玉攝）

▲陽明山坪頂古圳位於北市士林區平等里。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／台北報導

百萬YouTube頻道「欸你這週要幹嘛」近期發布探訪「陽明山新景點」的影片，沒想到竟在坪頂古圳涵洞內放鞭炮，試圖嚇跑蝙蝠。對此，陽管處今（13日）表示，在進行調查後依法開罰，關於違反國家公園法處3000元以下罰鍰，涉及違反其他法令如騷擾野生動物部分，將請野生動物保育法主管機關查處。

陽管處發布聲明表示，近日有網紅於陽明山地區坪頂古圳涵洞內燃放鞭炮，驚嚇干擾蝙蝠，並將影片上傳網路平臺，嚴重影響野生動物生態與水源，內政部國家公園署陽明山國家公園管理處已調查將依法開罰，並協同相關單位，強化對環境與生態的保護措施。

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坪頂古圳位於北市士林區平等里，部分圳路及涵洞位於陽明山國家公園範圍內，燃放鞭炮驚嚇干擾蝙蝠，除了涉及違反「野生動物保育法」騷擾野生動物相關規定之外，亦違反「國家公園法」第13條第8款，以及陽明山國家公園區域內禁止事項第4點等規定。陽管處已進行違法行為的調查，後續將依違反國家公園法處新臺幣3000元以下罰鍰，涉及違反其他法令如騷擾野生動物部分，將請野生動物保育法主管機關查處。

▲陽明山地區坪頂古圳路線指示牌。（圖／記者彭懷玉攝）

▲陽明山地區坪頂古圳涼爽好走，是夏季避暑路線。（圖／記者彭懷玉攝）

國家公園署再次呼籲，生態保育需要所有人的一同努力，民眾進入國家公園亦不得從事各種破壞環境或影響野生動植物保育的活動，以守護我們共同擁有的自然資產。

「欸你這週要幹嘛」日前表示，他們在觀眾的提醒下，意識到影片中的行為對生態環境，特別是蝙蝠的棲息地，造成了不良影響，「對此我們為這不良的示範鄭重道歉。」目前已將影片下架。

「欸你這週要幹嘛」表示，身為公眾人物，對於生態保育意識不足而作出不好的示範，向所有關心此事的朋友、生態專家及保育團體致上最誠摯的歉意，「未來拍攝時，我們會更謹慎評估，並以尊重生態為前提進行創作，希望透過我們的影響力，讓更多人意識到生態保護的重要性。」

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