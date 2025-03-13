震驚政壇！英前市長尋快感「絕頂升天」窒息亡　驗屍結果出爐

▲ 溫伍德為尋求快感窒息而死。（圖／翻攝自Facebook）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國一名前市長被發現葬身毒窟，當時他吸食強效毒品、飲酒後為追求性快感，將自己綁在椅子上再以塑膠袋套住頭部，未料窒息身亡。事隔逾2年後，驗屍結果判定他死於「意外事故」，而非他殺。

根據《每日郵報》，67歲前保守黨黨員溫伍德（Les Winwood）曾任施洛普郡（Shropshire）布里奇諾斯（Bridgnorth）市長，2022年7月17日被發現陳屍於伍爾弗漢普頓（Wolverhampton）一間公寓內的露營椅上。

這間公寓是古柯鹼毒販甘迺尼（Keith Kennedy）住處，溫伍德生前曾多次造訪。驗屍報告顯示他死於窒息，毒品與心臟病史也是致死原因之一。

事發前他長時間吸食「霹靂古柯鹼」且大量飲酒，並透過窒息方式尋求快感，導致心臟承受極大壓力。12日的驗屍庭裁定他的死亡純屬「意外」，無他人涉案。

通話紀錄顯示，溫伍德在案發前一天帶著一瓶伏特加和其他物品進入公寓，用鞋帶將自己的一隻手綁在椅子上，並在頭上套上塑膠袋。當時甘迺迪不在場，返家發現溫伍德身亡後，第一時間竟先清除屋內毒品與相關用具才報案。警方趕抵後察覺異狀，調閱監視器發現甘迺迪刻意滅證，他最終以生產毒品罪名被判處2年徒刑。

而溫伍德生前活躍於地方政壇長達40年，曾二度出任市議會主席，死亡消息震驚政界。保守黨協會形容他是「無私奉獻的社區公僕」，深受民眾愛戴，並向他表示敬意。