川普：4月宣布對全球各國開徵「對等關稅」　貿易戰我們一定贏

▲美國總統川普。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普12日承諾將進一步加徵關稅，作為對歐盟（EU）與加拿大反制美國進口鋼鐵與鋁關稅的回應。川普表示，他將在下個月宣布對全球各國的「對等」（reciprocal）關稅政策，「不管他們怎麼對我們，我們就怎麼對他們。」

這一威脅使得全球貿易戰進一步升級，引發金融市場震盪，並讓外界擔憂美國與各國經濟及消費者將受到影響。

川普12日落實擴大關稅計畫，對所有進口鋼鐵與鋁製品徵收25%的關稅，並取消先前給予部分國家的豁免權。這項措施緊接著本月稍早對中國進口商品至少 20% 的加徵關稅決定。此外，川普還威脅將對銅材、木材與汽車等特定商品徵收進一步關稅。

加拿大和歐洲領袖批評美方的金屬關稅「毫無正當性」，並對美國產品祭出反制關稅。與此同時，英國、澳洲、墨西哥與巴西等美國主要金屬供應國則暫未立即採取報復行動。

英國首相施凱爾（Keir Starmer）表示，「和其他國家一樣，我對美國在鋼鐵與鋁方面的全球關稅政策感到失望，但我們將保持務實態度。」施凱爾強調，英國正在與美國進行貿易談判，內容涵蓋關稅問題，「但我們不排除任何選項。」

加拿大則宣布，將從 14 日起 對 價值 300 億加幣（約 20 億美元，折合新台幣約 678 億元） 的美國商品加徵 25% 的關稅，涵蓋鋼鐵、電腦與運動器材等產品。

即將上任的加拿大總理卡尼（Mark Carney）表示，願意與川普重新談判貿易協議，但前提是美方必須「尊重加拿大的主權」。

歐盟則宣布，將從4月1日 起，對總額260億歐元（約280億美元，折合新台幣約8960億元）的美國商品加徵關稅，範圍涵蓋遊艇、波本威士忌與摩托車等產品。

歐盟主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）強調，歐盟的回應將是「強而有力，但仍保持克制」，並表達願意與美方進行「有意義的對話」。她警告：「關稅本質上是稅收，對企業與消費者都不利，最終只會推高物價，影響就業機會，這是我們雙方都無法承受的。」

川普強調，他的目標是促進美國鋼鐵與鋁產業的長期發展，但批評者則認為，這些關稅將在短期內提高美國消費者的物價，進而拖累經濟成長。

多家美國食品與消費品製造商，包括桂格燕麥（Quaker Oats）與福爵咖啡（Folgers），已向白宮請求部分商品的關稅豁免。根據路透社報導，百事可樂（PepsiCo）、康尼格拉（Conagra）與 J.M. 史麥克（J.M. Smucker）等食品巨頭聯合致函川普，要求對部分美國無法生產的原料，如可可、熱帶水果與香料，提供進口關稅豁免。

美國的新關稅措施對全球金屬市場造成衝擊，歐盟估計，美國的新政策影響約 5% 的歐盟對美出口總額，而 90% 的加拿大鋼鋁出口則依賴美國市場。

美國12日股市表現不一，道瓊工業指數（DJI）收跌 0.2%，標普 500 指數（S&P 500）則上漲 0.5%，那斯達克指數（Nasdaq）上揚 1.2%，在經歷兩天大幅下跌後回穩。

川普同天在白宮與愛爾蘭總理馬丁（Micheál Martin）會晤時，強調不會在貿易戰中讓步，並批評歐盟的貿易政策。他指責歐盟對蘋果公司（Apple）施加法律罰款，以及對美國農產品與汽車設置不公平規則，「他們這麼做或許是為了歐盟的利益，但這只會造成不滿。」

川普再次揚言，將對歐洲汽車加徵關稅，並強調，「我們一定會贏得這場金融戰。」