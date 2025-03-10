基隆捷運「追加預算」沒打回票　鐵道局：新北市未提修正計畫

▲基隆捷運追加經費至1261億元。（資料示意圖/陳炳甫辦公室提供）

【21：07更新 新北市捷運局說明】



記者李姿慧／台北報導

基隆捷運經費從696.89億元追加至1261.54億元，傳出興建主辦機關新北市政府提報新預算，遭中央打回票，交通部鐵道局今澄清表示，基隆捷運未曾提報修正計畫，並無被中央打回票之問題。

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鐵道局說明，基隆捷運計畫由新北市政府負責興建及營運，刻正辦理基本設計及經費審議中，新北市府於113年12月16日將基本設計工程經費提報交通部轉陳工程會審議，其經費1261.54億元，已逾原核定經費額度696.89億元。

鐵道局指出，交通部於114年1月14日將各單位審查意見函復新北市政府，請該府補充修正後再報。新北市政府於114年2月12日再次陳報696.89億元審議，刻由交通部鐵道局審議中。

鐵道局強調，後續基隆捷運如有經費或期程調整之必要，應由新北市政府循程序提報修正計畫，而非於工程經費審議中調整，因此並無被中央打回票之問題。

新北捷運局說明，基隆捷運基本設計工程經費，已依交通部初步審查意見按照行政院核定綜合規劃經費再提報，並在原核定經費額度不影響建設期程下研妥工程發包策略，在經費審議核定後即可推動發包興建，從綜規通過到工程發包間，營建物價高漲、市場行情變化是國內普遍性課題，在工程決標後才能估算計畫總經費，較符合實際整個計畫工程發包所需的需求後，就會馬上啟動修正財務計畫。